Centenária compartilha segredo do amor eterno no Valentine’s Day

No coração de Carlisle, o Valentine’s Day em uma casa de repouso foi marcada por momentos de alegria, compartilhamento de sabedoria atemporal sobre relacionamentos e a celebração do amor em todas as suas formas.

Lanercost House Care Home se encheu de flores, doces e alegria no dia 14 de fevereiro, proporcionando aos residentes e funcionários uma tarde memorável, repleta de chá temático e canções de amor.

A sabedoria de uma vida

Audrey, uma residente que atingiu o marco de 100 anos, compartilhou seu conselho sobre relacionamentos, enfatizando a importância de “amar verdadeiramente”. Sua mensagem ressoa como um lembrete do poder do amor genuíno e da conexão humana.

Sharon (integrante da equipe de atividades do grupo) e a residente Nancy. (Imagem: Fornecida)

A equipe da casa de repouso, localizada na Newtown Road, criou um ambiente festivo, incluindo um quadro para selfies, permitindo que residentes capturassem momentos alegres com amigos, familiares e funcionários.

Emily Stubbs, coordenadora de atividades, refletiu sobre o dia, destacando o amor, o riso e a alegria compartilhados, além das memórias afetivas criadas. Lanercost House, operada pela Barchester Healthcare, se dedica a oferecer uma variedade de atividades diárias adaptadas às necessidades e interesses dos residentes, visando fomentar uma comunidade amorosa todos os dias do ano.

Mais cedo neste ano, a casa de repouso foi elogiada por fornecer um serviço seguro e bem conduzido pela Care Quality Commission.

O relatório destacou que os residentes recebem cuidados centrados na pessoa de boa qualidade, apoiados por uma equipe amável, cuidadosa e respeitosa, mantendo sua classificação “Boa” desde 2018.

Fonte: News and Star

