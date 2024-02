Mulher se depara com filhote minúsculo em sua garagem e chama atenção nas redes sociais

Uma criatura minúscula foi encontrada por Susan Koekemoer, na África do Sul, e chamou atenção nas redes sociais após receber um registro. Enquanto estava em sua casa, a mulher teria se deparado com a criatura marrom e solitária na calçada de sua garagem. O caso, destaque nas redes sociais, foi publicado no portal The Dodo.

A fim de descobrir a identidade do animal, Koekemoer se aproximou da bola de pelo e notou se tratar de um filhote de galago, um dos diminutos primatas estrepsirrinos africanos da família Galagonidae. O bichinho cabia até mesmo na palma de sua mão.

Koekemoer não fazia ideia de como a criatura teria parado na calçada de sua garagem, mas suspeitava que sua mãe estava por perto. Depois de levar o filhote para dentro de seu lar, a fim de verificar se havia ferimentos ou necessidades especiais, a mulher decidiu ajudar o galago na busca pela mãe.

Sucesso na missão

Ao perceber que estava tudo bem com a criatura, Koekemoer teve uma brilhante ideia para encontrar sua mãe. A mulher trouxe o filhote para fora novamente e colocou o som de choro do galago que havia gravado em seu celular.

Ao ouvir o som do choro do animal, a mãe do filhote apareceu no local, saltou para resgatar seu bebê e o levou consigo imediatamente. Desde o aparecimento do animal, tudo durou cerca de três horas até o momento de seu reencontro com a mãe.

“Que maneira incrível de terminar um dia”, escreveu a mulher sobre o reencontro da mãe galago com seu filhote.

