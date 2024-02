Craque em superação: cão cego viraliza ao mostrar que tem domínio da bola nas patas

Uma cachorrinha cega ganhou o coração da web ao viralizar mostrando seu domínio com a bola. Mas antes de chegar na internet, ela ganhou o coração de sua família adotiva muito antes. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ela parecia bem rude nas fotos do abrigo”, disse Tran Le, mãe de Z, ao The Dodo. “O veterinário sugeriu que a cegueira dela era devido a catarata e glaucoma. No ano passado, seus olhos foram removidos por causa de glaucoma sintomático. Apesar disso, ela navega pelos arredores sem esforço.”

De uma inteligência admirável, Z sempre se revelou um cãozinho muito serelepe. Isso tudo mesmo sendo cega e com nove aninhos. De acordo com a família, sua brincadeira favorita é o de pegar a bola, ainda que não consiga enxergá-la.

“Desde o início, seu fascínio pela busca era óbvio”, disse Le. “Ela está sempre em busca de brinquedos, principalmente a bola, e trazia brinquedos para jogarmos. Ela é incansável na busca pela busca, até mesmo acordando de manhã e imediatamente procurando sua bola.”

Conquistando o coração da web

Apesar de cega, Z nunca apresentou dificuldade em identificar a bola e isso é uma das características intrigantes à família até hoje.

“Tentamos várias bolas que produziam sons, mas ela sempre volta para sua bola básica verde e vermelha”, disse Le. “Achamos que as bolas que emitem sons são muito fáceis para ela, e ela gosta do desafio da bola quicando básica. Quando ele salta, ela o segue freneticamente, tentando pegá-lo antes que pare. Assim que para, ela passa a usar seu cheiro para localizá-lo – chamamos isso de ‘modo farejador’ ou ‘modo tubarão.’”

Depois que começou a compartilhar os vídeos de seu cãozinho no TikTok, o retorno foi instantâneo. Os vídeos rapidamente viralizaram e ganharam os corações dos internautas. Assista:

“A resposta aos seus vídeos tem sido extremamente positiva”, disse Le. “Os espectadores expressam uma variedade de emoções, desde lágrimas de alegria até espanto.”

Apesar da vida difícil enfrentada antes de sua adoção, o cachorrinho segue recebendo todo o amor e carinho necessário de sua família.