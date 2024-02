Uma mulher passou por uma situação inusitada em sua casa, na Austrália, ao descobrir que a começou a dividir o banheiro com um “ser intruso”. No entanto, passou meses com essa dinâmica e resolveu contar a história nas redes sociais. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele mora no banheiro”, escreveu Drolz em uma publicação no Facebook sobre o intruso. “Ele mora lá há quase um ano.”

A criatura, na verdade, se tratava de um sapo selvagem. O animal teria se instalado no banheiro de hóspedes na casa de Drolz e se alojado por lá durante meses. Com tanto tempo vivendo no local, a criatura recebeu até mesmo um nome: Stanley.

Mulher passa quase 1 ano compartilhando banheiro com “ser intruso” e conta como tudo aconteceu (Reprodução/Facebook)

“Minha casa fica na orla do porto de Sydney, cercada por uma floresta tropical litorânea, e muitas vezes encontramos sapos pulando pelo lugar. É provável que Stanley tenha entrado no banheiro e pulado no banheiro quando a tampa estava fechada. Ele provavelmente percebeu que era o local perfeito para viver a salvo de predadores.”

“Aquele [banheiro] não é muito usado. Talvez seja por isso que ele fez dela sua casa”, escreveu Drolz, que adicionou: “Às vezes ele desaparece por algumas semanas, às vezes ele volta em algumas horas.”

“Sua casa? Nossa Casa!”

Apesar de Drolz ter tentado remover Stanley no primeiro momento em que ele apareceu, o sapinho sempre retornava. A proprietária acredita ter relação com o animal se sentir mais seguro no banheiro, em comparação ao jardim.

Por ter vários banheiros em sua casa, dividir aquele de hóspedes com o animal não foi um problema.

“Há uma oferta mais do que ampla de alimentos no sistema de esgoto. Está repleto de insetos”, escreveu Drolz. “Garanto a você que Stanley não está ‘preso’ no banheiro. Ele pode ir e vir à vontade, mas por que faria isso? É um ambiente onde ele está (principalmente) protegido de predadores com um amplo suprimento de comida.

Ao finalizar, a mulher escreveu que o bichinho parece estar satisfeito com sua vida.