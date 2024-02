Homem tenta embarcar nos Estados Unidos com 4 macacos mumificados dentro da mala Imagem: Customs and Border Protection

Um cão farejador chamado Buddy notou algo diferente no Aeroporto Internacional Logan, em Boston (Estados Unidos), em uma mala de um passageiro que voltava da África.

Na ocasião, o homem, que não teve a identidade revelada, tentava entrar no país com quatro macacos mumificados. De acordo com a Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), o caso aconteceu há um mês.

Segundo as autoridades, os animais se encontravam “falecidos e desidratados” e estavam sendo transportados de forma ilegal por um passageiro que voltada de uma visita à República Democrática do Congo.

Após o cão identificar algo fora do padrão, o passageiro disse que transportava apenas peixe seco, o que foi confirmado pela maquina de raios-x do aeroporto. Contudo, uma busca mais aprofundada na mala revelou os macacos mumificados.

Transporte proibido

Conforme texto do ANDA, a ‘carne de caça’, nome dado a carne crua ou processada de animais selvagens de certos tipos de animais, é proibida, devido aos ricos de transmissão de doenças.

“Os perigos potenciais representados pelo transporte de carne de caça para os Estados Unidos são reais”, disse Julio Caravia, diretor portuário local de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

“A carne de caça pode transportar germes que podem causar doenças, incluindo o vírus Ebola”, explicou o diretor.

“O passageiro não enfrentou nenhuma acusação, mas sua bagagem foi direcionada ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que recomendou que os cerca de quatro quilos de carne de caça fossem destruídos”, finaliza o texto do site.

