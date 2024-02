Alemão esquece senha de Bitcoins e pode perder R$ 1 bilhão aplicado: “só tenho mais 2 chances”

Desde 2011 o alemão Stefan Thomas luta para tentar resgatar o equivalente a 7.002 bitcoins que estão armazenados em um hard drive, uma espécie de cofre virtual, que permite apenas 10 tentativas para acessar pela senha especial —senha esta que ele perdeu há 10 anos.

Oito tentativas já foram feitas e Stefan tem agora apenas mais duas tentativas antes do cofre bloquear para sempre todos os investimentos que ele fez em moeda virtual, que hoje estão avaliadas em cerca de R$ 1,1 bilhão.

Quando o alemão perdeu a senha não representou um grande problema porque os bitcoins não valiam muito, mas na última década a moeda valorizou 19.900% e ele corre o sério risco de perdeu uma imensa fortuna.

“Eu estava absolutamente desesperado. Não consegui dormir durante noites. Até sofri de depressão. Mas muito pior do que a perda do dinheiro foi minha autocensura: eu simplesmente não conseguia acreditar que havia perdido algo tão importante. Eu me sentia um completo idiota, minha autoestima estava no porão?”, disse Stefan.

O hard drive onde estão guardados os bitcoins chama-se IronKey e Stefan disse que pretende manter o cofre seguro até encontrar uma forma de recuperar o acesso. Médiuns, profetas e outros especialistas em energias ocultas já o procuraram na esperança de oferecer uma solução do outro mundo, mas até agora nada lhe pareceu muito efetivo e ele disse que não pode desperdiçar suas duas últimas chances sem ter a certeza.

Por enquanto, Stefan é o único bilionário do mundo que não tem acesso a um tostão de seus vários milhões para gastar. É um bilionário pobre.

O alemão não é a primeira pessoa a perder o acesso a bitcoins por perder as chaves de segurança de acesso aos códigos virtuais que representam a moeda. Segundo estimativas de especialistas, há cerca de R$ 620 bilhões em moedas virtuais bloqueadas pelo mesmo motivo.