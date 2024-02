Noiva decide se casar em local inusitado, mas é criticada por deixar a irmã de fora

Uma noiva decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação indesejada envolvendo a própria irmã e a busca por seu casamento ideal. Sem se identificar, ela conta como o casamento de seus sonhos acabou se tornando motivo de brigas familiares.

Conforme o relato da noiva, ela e o noivo são um casal aventureiro, que carrega anos de experiências como exploradores de cavernas. Por conta disso, os dois se emocionaram ao encontrar um espaço para casamentos localizado na entrada de uma caverna e imediatamente tiveram a certeza de que aquele era o local ideal para sua celebração.

“O casamento é feito na entrada da caverna, depois disso todos são convidados a descer pelas escadas até um grande espaço aberto onde você tem a opção de ficar por ali aproveitando o local ou seguir para um tour dentro da caverna”.

“É algo legal, diferente e seguro, pois os convidados não têm como entrar em áreas que não deveriam. Sempre que se aproximam de um espaço inseguro um alarme soa. Por conta do espaço, o local também permite somente 15 convidados, então será um casamento pequeno”.

A irmã não gostou nada disso

A noiva segue explicando que sabe que sua escolha é algo incomum e único, mas que ainda assim ela e o noivo desejam viver esse momento em um local que os represente. Por conta disso, ela revela entender que algumas pessoas podem não se sentir confortáveis em comparecer à celebração.

“Não estamos pressionando os convidados. Todos que convidamos até agora estão animados com a ideia, até mesmo minha mãe ficou empolgada com isso”, conta.

“Eu convidei minha irmã, mas ela me disse que sofre de claustrofobia e não poderá ir ao casamento. Entendi o lado dela e disse que tudo bem, então sugeri transmitir a celebração pela internet para que ela possa participar sem ficar desconfortável, e foi aí que a confusão começou”.

“Ela me criticou e ficou extremamente irritada por eu fazer um casamento que ela não pode ir. Me chamou de idiota por não mudar o local do casamento. Eu disse a ela que não vou deixar de casar no lugar dos meus sonhos para acomodar a todos. Desde então recebi mensagens dela e de várias pessoas que não foram convidadas me criticando”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a noiva está certa em seguir com a celebração da forma que ela sempre sonhou.

“Você sabia que sua irmã é claustrofóbica? Se não sabia, não foi errado da sua parte. O casamento é seu e você faz ele da forma que preferir”, comentou uma pessoa.

“Vocês nem mesmo são irmãs próximas, então viva seu grande dia da forma como você sempre sonhou”, finalizou outra.