Aos 99 anos, mergulhador iraniano entra para a história aquática

Aos 99 anos, Taghi Asgari, um mergulhador iraniano com uma carreira notável nas décadas de 1950 e 1960, retornou aos holofotes no cenário mundial da natação. Durante os Jogos Aquáticos Mundiais em Doha, no dia 10 de fevereiro de 2024, Asgari realizou um mergulho simbólico de 1 metro, uma performance que lhe rendeu o título de embaixador especial da World Aquatics, a autoridade global de natação. Este ato não apenas celebrou sua longa e apaixonada carreira no esporte, mas também o reconheceu por suas contribuições significativas.

A cerimônia em Doha foi um momento emocionante para Asgari, que foi visto contendo as lágrimas ao receber uma medalha e ser aplaudido calorosamente pelo público. Sua história no mergulho é repleta de conquistas, incluindo medalhas de prata e bronze nos primeiros Jogos Asiáticos em Nova Delhi, em 1951, e uma medalha de ouro nacional em 1966, ano em que se aposentou do mergulho competitivo.

Reprodução

Desde jovem, Asgari cultivou uma paixão profunda pelo mergulho, uma paixão que, segundo ele, permaneceu inalterada ao longo dos anos. Nascido e criado nas encostas da Montanha Alborz, em Shemiran, ao norte de Teerã, ele ainda reside na área, mantendo-se um apaixonado e dedicado entusiasta dos esportes aquáticos.

Além de suas realizações pessoais, Asgari ofereceu conselhos valiosos para atuais e futuros competidores nos jogos aquáticos, enfatizando a importância do amor pelo esporte e da manutenção de um estilo de vida saudável. Seu legado, enraizado tanto em suas conquistas quanto em suas palavras, serve de inspiração para gerações de atletas.

Fonte: Press TV

