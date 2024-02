Vitalidade na terceira idade: Conheça os segredos da treinadora japonesa de 92 anos

Takishima Mika, aos 92 anos, desafia a ideia de que o envelhecimento é sinônimo de fragilidade. Esta treinadora japonesa, que iniciou sua jornada fitness aos 65 anos, continua a frequentar a academia regularmente, demonstrando que a idade não é um obstáculo intransponível.

Inspirando pessoas ao redor do mundo, Takishima compartilha seus conhecimentos não apenas através de sua própria dedicação, mas também através de um livro que escreveu, repleto de dicas e exercícios para manter a saúde e a forma física na terceira idade. Sua rotina vigorosa inclui até 12 horas de treino por dia, mostrando que determinação e disciplina são atemporais.

O Método Takimika, criado por ela, se destaca como o segredo por trás de sua vitalidade duradoura. Dentre os exercícios recomendados, quatro se destacam:

Agachamento: Este exercício foca na parte inferior do corpo. Comece com os pés separados na largura dos ombros e, mantendo as costas retas, flexione os joelhos até formar um ângulo reto. Em seguida, levante alternadamente cada perna enquanto mantém a posição de agachamento.

Alongamento 1: Em pé, afaste as pernas na largura dos ombros. Incline o corpo para frente mantendo as costas retas, deixando os braços caírem em direção ao chão. Então, levante os braços estendidos em cruz, tentando unir as omoplatas atrás das costas enquanto contrai o abdômen.

Alongamento 2: Posicione-se de quatro com as mãos afastadas na largura dos ombros e dobre os braços até que o rosto esteja próximo ao chão. Mantenha a posição por alguns segundos e, em seguida, estique os braços novamente.

Alongamento 3: Deite-se de costas com os joelhos dobrados e as mãos sob as nádegas. Levante a cabeça e as pernas até que os joelhos se aproximem do peito, mantendo a posição por alguns segundos antes de abaixar as pernas sem deixar os pés tocarem o chão.

Além do exercício físico, Takishima enfatiza a importância da alimentação, recomendando evitar alimentos industrializados e gordurosos. Como toque final, ela desfruta de uma taça de vinho no jantar todos os dias, destacando a moderação e o equilíbrio como parte fundamental de um estilo de vida saudável.

Esteja você na terceira idade ou buscando inspiração para uma vida mais ativa, Takishima Mika prova que é possível alcançar e manter a boa forma em qualquer fase da vida. Sua história é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para começar a cuidar da saúde e do bem-estar físico.

