"Viajante do tempo" em foto dos anos 1940 intriga observadores

Uma foto tirada em uma praia na década de 1940 está provocando debates nas redes sociais, com algumas pessoas convencidas de que um 'viajante do tempo' foi capturado no clique histórico. A imagem, registrada durante a Segunda Guerra Mundial na praia de Towan, em Newquay, mostra um homem aparentemente deslocado, absorto em um objeto que se assemelha a um smartphone da atualidade.

A cena intrigante na praia de Towan

O peculiar observador na fotografia, vestido de marrom, parece concentrado em algo que segura nas mãos, dando a impressão de estar utilizando um dispositivo móvel. Este detalhe peculiar gerou teorias entusiasmadas sobre viagem no tempo nas redes sociais.

Alguns comentaristas acreditam que a imagem é uma prova visual de um turista temporal verificando um smartphone, embora os céticos contestem essa interpretação.

People are convinced they've spotted 'time traveller' in this 1940s beach pic https://t.co/YgI7DUNNtv — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 2, 2024

A discussão se intensificou quando um usuário de mídia social questionou se o homem estava "verificando o telefone? na década de 1940?". Enquanto alguns entusiastas de teorias da conspiração abraçaram a ideia de viagem no tempo, outros sugeriram explicações mais mundanas. Um comentarista sugeriu que o homem poderia estar simplesmente enrolando um cigarro.

Captura-de-tela-2024-02-02-110051

Esta não é a primeira vez que fotos antigas geram especulações sobre viagens temporais. Fotos de 1938 também levantaram questões, com usuários de redes sociais alegando que uma mulher estava usando um celular, uma tecnologia ainda não existente na época.

Teóricos da conspiração insistem que esses casos são evidências de viagens no tempo, enquanto outros buscam explicações mais plausíveis para as cenas intrigantes capturadas pelo passado.