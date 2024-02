Ela tem 11 filhos com oito homens diferentes e quer mais

Imersa na agitada cena das redes sociais, Phi, residente de Memphis, chamou a atenção ao compartilhar sua história única no TikTok, pois revelou que tem 11 filhos de oito pais diferentes, desafiando as normas convencionais. Mas não só isso, a mulher aspira a expandir sua família com a extraordinária meta de alcançar o impressionante número de 30 descendentes.

Phi compartilha sua história através de vídeos divertidos em sua conta @phieudoraa do TikTok, respondendo com humor às persistentes perguntas sobre como estabelece conexões com os pais de seus filhos.

"Às vezes publico anúncios no Marketplace, ou se vejo um outdoor vazio, coloco um anúncio lá. Nada fora do comum", comenta brincando.

Ao ser questionada sobre a escolha de ter filhos com oito homens diferentes, Phi responde com astúcia: "Permitam-me explicar. Se você tem um e subtrai um, você obtém zero, mas se você tem oito e subtrai três, ainda restam cinco. Se eu tiver apenas um pai e ele me abandona ou falece, meus filhos ficariam sem esse suporte. Mas com oito pais, mesmo se três morrerem ou me abandonarem, ainda terei cinco pilares para meus filhos".

Mãe e filhos virais

Apesar de o seu vídeo ser viral, com mais de 3 milhões de visualizações em poucos dias, as opiniões estão divididas. Alguns a criticam, acusando-a de irresponsável e de buscar benefícios governamentais, destacando que não é saudável uma criança não ter um pai estável devido às múltiplas parceiras da sua mãe. Outras pessoas a defendem, colocando o foco na felicidade e no bem-estar das crianças.

“O essencial é que todas as crianças estejam felizes e bem cuidadas. Depois disso, não é da conta de mais ninguém”, escreveu um usuário em um de seus vídeos, reconhecendo a singularidade da experiência de Phi em sua jornada rumo à maternidade.

No tapete da maternidade, Phi conta a história que desafia as expectativas, destacando a diversidade de escolhas familiares na sociedade contemporânea. Sua narrativa nos convida a refletir sobre as diferentes formas como se pode construir e sustentar a felicidade na complexa trama da vida familiar.