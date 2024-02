Conheça Cecil: o cachorro que comeu US$ 4 mil de seus donos

Um casal da Pensilvânia (Estados Unidos), Clayton e Carrie Law, tornaram viral nas redes sociais um incidente que viveram com seu animal de estimação chamado Cecil, um cachorro que se tornou notícia depois de ter comido a valiosa quantia de US$ 4 mil, equivalente a quase R$ 20 mil, deixando não apenas seus donos sem economias, mas também impressionando aqueles que viram o vídeo que eles postaram em seu Instagram.

Um goldendoodle de 7 anos de idade, com um apetite por notas de dinheiro, foi pego devorando as notas que o casal havia deixado na bancada da cozinha para pagar aos jardineiros. Eles nunca imaginaram que algo assim pudesse acontecer, pois afirmam que seu pet sempre se comportou bem e nunca mostrou um comportamento dessa magnitude.

Após o ocorrido, eles imediatamente entraram em contato com seu veterinário para descartar qualquer risco à saúde dele, no entanto, o profissional disse que, devido ao peso de Cecil, era suficiente apenas observar seu comportamento.

"Não podemos ficar zangados com ele, ele é um cachorro muito adorável", "As pessoas costumam nos dizer que há um ser humano preso dentro do nosso cachorro", foi o que eles contaram ao 'The Washington Post'.

Nas imagens do material audiovisual, é possível ver que seus donos embarcaram em uma tarefa árdua para tentar recuperar o dinheiro que haviam economizado. Depois que Cecil expulsou gradualmente os restos das notas através do vômito, eles começaram a depositar o dinheiro arrecadado em sacos de lixo. Em seguida, é mostrado quando eles estão na lavanderia para remover toda a sujeira e assim começar a identificá-los.

Com luvas, bastante sabão e muito cuidado, eles se propuseram a limpar os pedaços, para então passar para a parte mais tediosa, que era unir cada parte do dinheiro para que o banco aceitasse e assim poder trocá-los. No final, eles conseguiram recuperar 3.550 dólares.