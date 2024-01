A verdade por trás das gêmeas roubadas na maternidade que se encontram anos depois através do TikTok

As gêmeas Amy Khvitia e Ano Sartania se encontraram quase vinte anos depois de serem roubadas e separadas na maternidade. O caso, que foi veiculado pela BBC, repercutiu após ambas se descobrirem devido a um programa de talentos na TV e um vídeo do TikTok.

As desconfianças surgiram quando Ano se apresentava no Georgia’s Got Talent, aos 12 anos de idade. Amy a assistiu dançar na televisão e a semelhança entre as duas chocou inclusive aos parentes, que ligaram para a telespectadora perguntando o porquê de estar dançando com outro nome.

Mas o caso ganhou consistência quando Amy compartilhou um vídeo seu no TikTok colocando piercing na sobrancelha, em 2021, com o cabelo azul. Assim que Ano recebeu o material por um amigo, decidiu procurar a jovem parecida na internet.

Ao encontrar o Facebook da outra moça, as duas começaram um diálogo. Depois de ser alcançada por Ano, Amy revelou que também a procurava há anos, desde sua apresentação no Georgia’s Got Talent. Sendo assim, criaram um laço e descobriram coisas inimagináveis.

Amizade fortalecida

Apesar da semelhança, os registros da dupla revelavam semanas de diferença em seus nascimentos. Sendo assim, não podiam cogitar na hipótese de serem irmãs. No entanto, a dupla ainda estranhava o fato de terem os gostos. Mas o ponto mais inusitado foi ter descoberto que ambas carregavam a mesma doença genética, a displasia (distúrbio ósseo).

Dadas as circunstâncias, ambas se encontraram no metrô e se abraçaram. “Não gosto de abraços, mas abracei ela”, disse Ano.

Segundo as jovens, aquele encontro foi como “olhar no espelho”. Desde então, tiveram certeza sobre serem irmãs. O próximo passo foi questionar as famílias adotivas.

Verdade revelada

Ao investigar o processo de adoção, a dupla descobriu que foram adotadas com algumas semanas de diferença em 2002. Segundo a reportagem, a mãe de Amy contou que uma amiga falou sobre um bebê indesejado no hospital local e, caso quisesse, deveria pagar uma quantia aos médicos. Vale lembrar que a mãe adotiva não podia ter filhos. O mesmo aconteceu com a mãe de Ano, no entanto alegaram não saber sobre terem irmã gêmea.

Apesar do desejo de Amy em descobrir o paradeiro de sua mãe biológica, Ano resistia pelo fato de sentir-se abandonada. No entanto, a irmã foi movida pela curiosidade e se deparou com um grupo de crianças suspeitas de adoção ilegal por meio das redes sociais. Ao compartilhar seu relato, uma jovem na Alemanha, Aza, a respondeu no Facebook, alegando que sua mãe deu à luz naquele ano a duas crianças, no mesmo hospital.

Depois de investigarem com mais afinco, descobriram que a jovem alemã era irmã de Amy a Ano e morava com a mãe biológica. Sendo assim, organizaram um encontro com a mãe biológica.

De acordo com a BBC, que esteve presente no reencontro, a mãe abraçou as gêmeas e depois se sentaram para conversar. Segundo a mulher, ela teria ficado doente após o parto e entrou em coma. Ao acordar, os médicos informaram que duas filhas haviam morrido. No final, ela ainda afirmou que sempre sentiu falta de algo ou alguém em sua vida durante esses anos.