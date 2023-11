Camille Fahrnbauer, de 26 anos, foi deixada pelo parceiro há dois anos e, desde então, manteve seu anel de noivado. No entanto, a enfermeira de Salt Lake City, em Utah, colocou a peça à venda no Facebook após sofrer um acidente de trabalho e abandonar o emprego.

O anel de diamante de 1,6 quilates valia uma quantia significativa de dinheiro. Estando fora do emprego, a enfermeira decidiu anunciar a venda para agregar o valor em suas economis. No entanto, não esperava que ao invés dos compradores em potencial apareceriam homens com mensagens estranhas.

Em um vídeo publicado no TikTok, a jovem contou ter recebido ofertas de encontro com os homens que surgiram por meio de seu anúncio. O caso viral foi compartilhado no The Mirror.

“Ei, não estou interessado no anel, mas estaria interessado em levar você para um encontro algum dia. O que você acha?” Dizia a mensagem de um dos homens. “Ainda não estou procurando um anel. Seria ousado da minha parte tentar? escreveu outro.

“Ei, Camille, não quero comprar o anel, mas que tal levar você para dançar country e conversarmos sobre o que você está passando?” Perguntou outro interessado.

Noiva abandonada anuncia venda de anel na web e passa a ser atormentadas por homens ‘estranhos’ (Reprodução/Notícias Kennedy/ @camille.fahrnbauer)

Relato no TikTok e viral na web

De acordo com a jovem em conversa com o The Mirror, as mensagens eram engraçadas no início. No entanto, também, eram assustadoras. Ela conta não ter aceitado nenhuma oferta na rede social.

“Eu esperava que os homens que me enviaram mensagens não estivessem em um relacionamento”, contou Fahrnbauer.

Além de ignorar as propostas, a mulher brincou com a situação e sugeriu que outras excluíssem o Hinge (app de relacionamento) para baixar o Facebook Marketplace no lugar.

“Hoje em dia, todo mundo usa aplicativos de namoro e eu simplesmente postei sobre um anel no Facebook Marketplace e todos esses caras me enviaram mensagens e me convidaram para sair”, contou.

A enfermeira contou que teria conhecido os pretendentes em potencial caso fosse diferente das abordagens do anúncio. Ela também estranhou o fato de eles estarem procurando por alianças no Market Place na rede social, haja vista as mensagens recebidas.

Finalmente, o anel foi vendido para um homem que tinha interesse, de fato, na peça. Ele pediu sua namorada em casamento no Japão.

“Fiquei triste ao ver o anel desaparecer, mas também foi definitivamente um alívio tê-lo vendido e tirei um peso dos meus ombros. Estou feliz que o anel possa ter uma nova memória”, contou.