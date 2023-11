Lugares misteriosos que deixaram apenas memórias: seis maravilhas perdidas para sempre

O planeta Terra, palco de espetáculos naturais incríveis, guarda em suas entranhas histórias que o tempo apagou. Seis destes lugares misteriosos, outrora encantadores, agora residem apenas na memória. A história de sua existência e desaparecimento revela o poder transformador da natureza.

1 ? Salto de sete quedas

Ao longo do rio Paraná, as majestosas 18 cachoeiras conhecidas como Salto de Sete Quedas eram um espetáculo único. No entanto, a construção da barragem de Itaipu nas décadas de 1970 e 1980 submergiu completamente essa maravilha, transformando-a em uma lembrança na história das águas.

2 ? Terraços rosa e branco

Os Terraços Rosa e Branco na Nova Zelândia, outrora aclamados como a "Oitava Maravilha do Mundo", desapareceram em 1886 após a erupção do Monte Tarawera. As fontes geotérmicas, que formavam terraços repletos de água morna, foram tragadas pela catástrofe, deixando para trás apenas memórias.

3 ? Doggerland

Doggerland, uma extensa faixa de terra conectando a Grã-Bretanha à Europa continental, testemunhou a caminhada de animais extintos e nossos ancestrais. Há 8,2 mil anos, uma inundação causada por um lago glacial fez com que essa ponte natural desaparecesse, encerrando um capítulo único da história humana.

4 ? Rio Irharhar

O deserto do Saara já foi atravessado por rios, e o Rio Irharhar corria entre 130 mil e 100 mil anos atrás. A perda desses sistemas fluviais pode ter influenciado a migração precoce de nossos ancestrais, criando um caminho crucial que moldou a história da África.

5 ? Velho da montanha

O rosto esculpido em pedra conhecido como o Velho da Montanha, na Cannon Mountain, New Hampshire, desabou em 2003. Por séculos, essa face foi um símbolo, mas o tempo mostrou sua implacabilidade, alterando a paisagem e apagando um ícone natural.

6 ? Supermontanhas Nuna

Antigas supermontanhas, chamadas Nuna, rivalizavam com os Himalaias em altura e estendiam-se por 8 mil km. Estudos indicam que sua existência contribuía para a qualidade atmosférica. Contudo, essas montanhas desapareceram, deixando para trás uma história perdida no tempo.

A natureza, em sua constante transformação, apaga e cria, redefinindo a face do nosso planeta e moldando a narrativa da Terra de maneiras que apenas a memória e a história podem testemunhar, conclui o Mega Curioso.