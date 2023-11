Comissária de bordo viraliza ao usar o sistema de som do avião para ajudar um passageiro

Uma comissária de bordo acabou viralizando na internet depois de atender ao pedido de um passageiro. A mulher, chamada Vera, tem um perfil no TikTok onde compartilha um pouco de sua rotina como comissária.

Segundo informações do New York Post, o vídeo em questão já conta com mais de 20 mil visualizações e segue conquistando as pessoas da internet.

Vera revela que achou estranho quando um homem a abordou na parte de trás do avião e pediu para fazer uma pergunta estranha. Após receber permissão, ele explicou que a namorada estava completamente enfurecida com ele e disse que gostaria de fazer um pedido público de desculpas à companheira.

O homem pediu a ela para dizer as seguintes palavras: “Sarah, Eric sente muito, muito mesmo e está ansioso para ter um fim de semana incrível com você”.

Tocada com o pedido, ela decidiu atender à solicitação do rapaz, mas não deixou de questionar a ele o que aconteceu para chegar a este ponto. “Eu disse a ele que ele deveria ter feito algo realmente ruim para pedir uma coisa dessas. Ele apenas ignorou e disse que falou algo considerado bobo”.

O anúncio foi feito

Segundo Vera, o anúncio em questão foi realizado por ela ao final do voo, no entanto, antes de realizar o pedido público de desculpas, ela precisou se consultar com a equipe de comissários, que aprovou a ideia.

“Consultei minha equipe e eles gostaram. Os clientes riram e o casal achou engraçado”, revela.

Apesar de ter considerado fofa a atitude do homem, a comissária precisou considerar outras opiniões e até mesmo a possibilidade do anúncio aumentar ainda mais a tensão entre o casal uma vez que a briga se tornaria pública.

“Depende do que ele fez, o que ele disse não me parecia tão ruim, mas com certeza tem mais coisa envolvida nessa história”, finaliza a comissária.

Entre os internautas, elogios foram feitos tanto à comissária quanto ao rapaz que teve a atitude de pedir por ajuda.

“Mesmo irritada com meu parceiro isso me faria ficar mais calma e eu acabaria sorrindo no final de tudo”, comentou uma pessoa.

“Parece uma forma inofensiva de se desculpar por uma pequena briga, é difícil acreditar que alguém seria capaz de dizer não diante de um pedido como esse”, finalizou outra.