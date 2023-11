Morreu alguém no avião? Comissária de bordo revela o procedimento padrão para quando isso acontece

Um usuário do Reddit acabou viralizando depois de compartilhar um relato sobre uma situação delicada que ocorreu durante um voo. Na publicação, em que foi partilhado um print de uma conta no ‘X’, é possível notar que o homem está precisando lidar com a morte de um passageiro após o avião levantar voo.

“Alguém literalmente morreu durante meu voo hoje, então precisamos fazer um pouso de emergência e todos os passageiros perderam suas conexões. O cara atrás de mim estava reclamando do procedimento e dizendo que não era uma emergência porque o passageiro já estava morto. Eu só queria dizer a você, senhor, que você é mal”.

Seguindo a publicação original, o passageiro então atualizou seu estado de espera por uma nova conexão de voo: “Meu voo foi reagendado para amanhã, então agora estou sentado em um bar estranho de Atlanta comendo peito de frango”.

Relato de comissária de bordo também viraliza

No último ano uma comissária de bordo teve seu relato compartilhado pelo podcast Other People’s Lives depois de revelar o procedimento adotado pela companhia aérea em que trabalha, nos casos de morte durante um voo.

Segundo a mulher, quem acaba ficando em uma situação complicada são os passageiros sentados ao lado da pessoa: “O que mais me assusta é termos que colocá-los de volta em seus assentos. Temos que reclinar um pouco a poltrona e cobrir o corpo até a altura do pescoço. Não podemos cobrir o rosto”.

Um dos apresentadores então questiona a comissária, que não foi identificada, sobre o que fazer em seguida, ao que ela revela: “Se a pessoa ao lado perguntar se o passageiro ao lado está morto, nós somos instruídos a dizer que aparentemente está”.

Por outro lado, outro comissário de bordo afirmou que a declaração não é real, dizendo que nestes casos a pessoa é movida para a galeria ou para um local separado dos demais passageiros.

Mas afinal, o que acontece quando alguém morre durante um voo?

Segundo uma publicação realizada pelo UOL, em casos deste tipo a morte do passageiro só pode ser confirmada caso algum médico a bordo se voluntarie para atender o passageiro em questão. No entanto, a tripulação tem uma série de procedimentos para seguir, o que até mesmo inclui realizar manobras de emergência até o momento do pouso.

Contrariando o que disse a comissária de bordo em entrevista ao podcast, a publicação revela que o passageiro pode ser preservado em seu lugar desde que coberto por um lençol e amarrado ao banco, e os passageiros sentados próximos podem ser direcionados a outros assentos. Caso isso não seja possível, o corpo pode ser removido para um espaço reservado, e toda a remoção é feita da “forma mais discreta possível”.

A decisão de fazer ou não um pouso de emergência é definida pelo piloto com base nas condições da aeronave, clima e do aeroporto mais próximo. Após o pouso, os passageiros devem aguardar em seus assentos até que as autoridades médicas realizem seu trabalho e o piloto deverá esclarecer a situação e as condições da morte para a polícia.

