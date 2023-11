VÍDEO: Após 111 mm em 12h, Quilombo fica embaixo d’água em Santa Catarina

O município de Quilombo, no Oeste de Santa Catarina, amanheceu alagado após 111 mm em 12h no dia de ontem (2).

Como detalhado pelo site ND Mais, a chuva intensa atingiu a região entre a noite de quarta e a madrugada de quinta.

O Major Nolan, Comandante do 14° BBM informou que o nível do rio baixou no início da manhã desta quinta-feira.

“Estamos nos preparando para limpar as áreas, já que a previsão é de mais chuva. Nenhuma pessoa está em risco, mas os estragos materiais são muito consideráveis nas três cidades”, disse o Major.

Ainda de acordo com as informações, o município decretou emergência.

Vários registros impressionantes viralizaram nas redes sociais. Confira:

