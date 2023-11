Novo ciclone extratropical associado a uma frente fria atinge o Rio Grande do Sul e provoca tempestade

Áreas de instabilidade estão se organizando com uma frente fria e devem se associar a um ciclone extratropical, criando um perigoso potencial destrutivo que deve atingir inicialmente o Rio Grande do Sul, mas depois também os estados de Santa Catarina e Paraná.

De acordo com a Climatempo, o processo de formação desses dois sistemas deve provocar tempestades, fortes ventanias, granizo e descargas elétricas.

O que mais preocupa os meteorologistas é que esse ciclone, ao contrário dos outros, não está se formando sobre o mar, mas no sul do estado, e deve causar muita destruição quando se dirigir para o mar, entre hoje e amanhã. São esperados ventos de até 90 km/h e pelo menos 100 ml de chuva em apenas um dia, o que deve causar alagamentos em grandes áreas.

Até a madrugada de sábado o ciclone deve ter atingido a costa e começará se afastar do sul do país, mas o ar gelado trazido pela frente fria deve derrubar a temperatura no final de semana, quando são esperadas geadas nas regiões de serra no RS e Santa Catarina.

EM SP

A frente fria deve trazer chuva para a região sudeste entre esta quinta-feira e domingo, segundo a Climatempo, com previsão de temporais na Baixada Santista e parte leste do estado. São previstos para esses dias fortes pancadas de chuva, acompanhados de queda de raio, granizo e fortes rajadas de ventos. Na Baixada, a previsão é de um acumulado de 50mm de chuva, com risco de inundação e deslizamento de encostas em áreas de risco.