Com arrancada no final, Miguel Hidalgo fatura o ouro no Triatlo masculino do Pan de Santiago

Com uma arrancada sensacional nos últimos metros da corrida de 10 quilômetros, o brasileiro Miguel Hidalgo chegou em primeiro lugar no Triatlo masculino dos Jogos Panamericanos. Na prova disputa em Viña del Mar, na hora H, Hidalgo superou o americano Matthew McElroy por apenas 1 segundo. O mexicano Crisanto Grajales, completou o pódio.

E, portanto, o brasileiro não começou a Natação, primeira modalidade do percurso, entre os líderes. Quase quarenta segundos atrás do chileno chileno Diego Moya Chamorro, o líder da etapa, disputada nas águas do Oceano Pacífico, em Viña del Mar.

Prejudicado pelo seu erro na natação, Hidalgo precisou entrar no Ciclismo precisando fazer uma prova de recuperação. Tratou de pedalar no meio do pelotão de quinze atletas , que se formou no encalço do americano Chase McQueen, que liderou a segunda etapa, sem problemas. Além dele, estavam nele outros dois brasileiros: Kauê Willy e Antônio Bravo Neto.

Na última volta, Hidalgo acelerou seu ritmo e chegou para a corrida, que definiu a classificação da prova entre os três primeiros. Até porque estava largando atrás, desde as primeiras passadas, ele tratou de imprimir um ritmo forte, na tentativa de aproximar-se da liderança.

Triatlo Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Vinã del Mar - Triatlo - (Gaspar Nóbrega/COB)

Da metade do percurso em diante trocou posições com com o americano MC Elroy e o mexicano Crisanto Grajales. Até que, a poucos metros da linha de chegada deu uma arrancada, que lhe valeu a liderança – e a vitória, com o tempo de 1:46:08. Logo atrás, o americano Matthew McElroy ganhou a medalha de prata. O mexicano Crisanto Grajales, ficou com o Bronze, a apenas três segundos atrás do vencedor. Os outros brasileiros da prova ficaram longe do pódio: Manoel Messias, obteve a nona posição, Antonio Bravo Neto foi o décimo-primeiro colocado, e Willy Cardoso, o décimo-terceiro.

“Comecei esta final cometendo muitas falhas e tendo que me superar, durante o tempo todo “, disse Hidalgo, logo depois de cruzar a linha de chegada. “Escorreguei na largada, demorei para tirar o traje de borracha, depois da natação, errei na bicicleta: mas, nunca desisti e lutei até o final pela medalha de ouro.” O triunfo de Hidalgo foi o quadragésimo-primeiro de um atleta brasileiro no Pan de Santiago 2023.

Na prova feminina do Triatlo, Vittoria Lopes foi a brasileira a chegar mais perto do pódio. Ela liderou a Natação, encerrou o percurso do Ciclismo na ponta. Mas, na hora do vamos ver, falhou na Corrida. Até conseguiu manter-se na ponta, durante as duas primeiras voltas. Mas, começou a mostrar sinais de cansaço e acabou sendo ultrapassada pelas adversárias. Terminou na modesta oitava posição, com o tempo de 1:59:03.

Santiago 2023 Vittoria Lopes (Gaspar Nóbrega/COB)

Logo atrás dela cruzou outra brasileira, Jenyfer Arnold, a nona colocada. Luisa Baptista ficou com a décima-oitava colocação.

No sábado, dia 4 de novembro, os triatletas brasileiros disputarão a prova mista da modalidade. No Pan de Lima 2019, o Brasil ganhou a medalha de ouro com o time formado por com um time formado por Lusia Baptista, Vittoria Lopes, Kauê Willy e Manoel Messias. Reforçada pelo novo campeão panamericano da modalidade, a equipe entra como uma das favoritas.