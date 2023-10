Serviço secreto russo investiga suposto plano para matar Putin

Os serviços secretos russos estão atualmente investigando um possível plano de assassinar o Presidente Vladimir Putin, supostamente tramado "de dentro de seus próprios quadros".

Um canal no Telegram conhecido como VChK-OGPU, que se acredita ter ligações estreitas com as agências de segurança de Moscou e as forças policiais, recebeu informações de um informante que afirmou que um "agente" havia recebido a tarefa de "remover" o líder russo.

A revelação ocorreu durante uma reunião em um clube de karaokê perto de Moscou, frequentado por funcionários dos serviços de segurança, de acordo com o Mirror.

Durante a conversa no Honey Club em Chekhov, um empreendedor da indústria da construção, com 37 anos, foi mostrado um a cartão de identificação de serviço pelo suposto agente.

A conversa se voltou para discussões sobre a guerra e o futuro da Rússia. O informante, em vez de desafiar o agente, optou por mudar de assunto, mas ficou profundamente perturbado com a ameaça a Putin. Posteriormente, o informante relatou o incidente à polícia.

Busca contínua

Após a dica do informante, os serviços especiais russos lançaram uma busca pelo indivíduo desconhecido encarregado de "remover" Putin. Operativos foram mobilizados para investigar a situação no Honey Club, que é conhecido por ser frequentado por funcionários de vários departamentos secretos.

A reputação de Putin por medidas de segurança rigorosas é bem conhecida, pois ele frequentemente altera seus locais e rotas de viagem. Os serviços de segurança russos já foram criticados no passado por supostamente exagerarem ameaças para justificar sua eficácia.

Nas últimas semanas, Putin tem estado mais visível do que nos anos anteriores, usando suas aparições públicas para fortalecer sua posição no conflito com a Ucrânia e fazer declarações sobre o Ocidente.

Enquanto essa investigação se desenrola, Putin está prestes a anunciar sua intenção de buscar mais um mandato de seis anos no Kremlin, com eleições marcadas para março de 2024.

Durante um evento recente em Sochi, ele falou sobre seus apoiadores na Europa que compartilham de seus valores tradicionais, enfatizando seu desejo de defendê-los. No entanto, essa defesa dos valores familiares tradicionais tem recebido críticas, com algumas pessoas apontando para sua própria vida familiar não convencional.

A situação em torno desse suposto plano de assassinato permanece incerta, e informações adicionais serão apresentadas à medida que as autoridades russas investigam mais a fundo.