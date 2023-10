"Rebelde" sem cortes e com áudio original chega ao Globoplay em novembro

O mexicano específico dos anos 2000, "Rebelde", está prestes a conquistar o coração dos fãs brasileiros mais uma vez. Após uma reprise pouco empolgante no SBT, a novela adolescente será adicionada ao catálogo do Globoplay em sua forma original e sem cortes, oferecendo aos espectadores uma experiência autêntica, segundo o Notícias da TV.

A notícia foi revelada oficialmente, deixando os fãs em êxtase. A primeira temporada de "Rebelde" desembarca no Globoplay em novembro, prometendo uma imersão completa no universo dos jovens rebeldes da Elite Way School. A série chegará à plataforma de streaming intacta, sem edições ou cortes, permitindo aos espectadores reviver todos os momentos emocionantes da trama original.

ACABOU PRA VOCÊ SBT!



Com a compra de "Rebelde" no @globoplay, SBT anuncia os últimos capítulos da novela no término da 1° temporada. pic.twitter.com/D0DxiS3T9C — Anahi Brasil (@AnahiBrasil) October 4, 2023

A novela, que atualmente está sendo reprisada no SBT, não conseguiu atender às expectativas de audiência. Com uma mídia de 3,0 pontos na Grande São Paulo e cedendo espaço para programas como o "Fofocalizando", a produção desafia ao ser exibida em horários tardios. Além disso, a classificação indicativa foi elevada para maiores de 14 anos, perdendo parte do público mais jovem que a consagrou como uma preferência.

A chegada de "Rebelde" ao Globoplay promete ser um marco para os fãs da série, oferecendo não apenas uma viagem nostálgica ao passado, mas também a chance de vivenciar a história original e autêntica, sem interferências. Prepare-se para mergulhar nas emoções, romances e rebeldia dos personagens icônicos, tudo disponível na palma da sua mão.