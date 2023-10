Pai causa confusão ao afirmar que não vai tratar a filha e a enteada da mesma forma: ‘São diferentes’

A atitude de um homem ao revelar detalhes da criação de sua filha e de sua enteada chocou a internet. Segundo ele, não é sua obrigação garantir que as duas meninas tenham as mesmas condições de vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem utilizou o Reddit para apresentar e explicar sua decisão e suas atitudes.

“Eu e minha esposa nos casamos quando cada um já tinha uma filha de um relacionamento anterior, elas são adolescentes e têm 1 ano de diferença entre si. Minha filha sempre foi alegre e gostou de esportes, jogando basquete, softball, futebol, vôlei e até mesmo golfe”.

“Ela se interessou pelo tênis no ensino médio e segue no esporte desde então. Paguei por aulas particulares e quando ela descobriu os valores, decidiu dar aulas no tempo vago para pagar ela mesma”, revela o homem.

Orgulhoso da atitude da filha, o homem afirma que se sente bem ao ver a jovem colhendo os frutos de seu treinamento, já que está entre uma das melhores tenistas do time da escola e consegue se destacar dando aulas do esporte.

Além de tudo, o pai afirma que a filha também é responsável, pois mesmo sabendo que pode ganhar mais dinheiro decidiu limitar os horários para não atrapalhar seus estudos. Tudo isso o faz comparar sua filha com a enteada, que se recusou a praticar qualquer tipo de esporte e recentemente começou a trabalhar em uma lanchonete. Com isso, o rendimento financeiro das jovens é bem diferente.

A situação gerou um grande conflito

Segundo o homem, a enteada começou a ficar enciumada uma vez que sua filha ganha um valor significativamente maior do que ela em seu emprego. Com isso, alguns conflitos começaram a surgir à medida que sua filha passou a comprar as próprias roupas e eletrônicos, o que fez sua esposa decidir tomar uma atitude.

“Minha esposa diz que é injusto uma ganhar muito mais do que a outra e eu disse que não temos o que fazer quanto a isso, que é uma lição de vida para elas. Ela então sugeriu que minha filha deve usar seu dinheiro para ajudar a filha dela a comprar as mesmas coisas ou que nós devemos cobrir a diferença entre as meninas e isso nos fez discutir por quase 1 hora antes de dormir”.

“Ela retomou o assunto hoje cedo e disse que fazer isso é declarar favoritismo e que isso é algo ruim. Nós discutimos novamente até eu sair para o trabalho”, finaliza o homem.

Após lerem o relato do pai, diversos usuários do Reddit afirmaram que a filha dele apenas está colhendo os benefícios de seu trabalho duro.

“Por que você puniria uma adolescente para beneficiar a outra? É uma boa lição para as meninas. A que ganha menos está aprendendo que precisa desenvolver suas habilidades para pagar pelo que deseja, e a que ganha mais está colhendo os benefícios de seu esforço”, comentou uma pessoa.

No entanto, algumas pessoas sugeriram atitudes que o homem pode ter para auxiliar a enteada a se desenvolver profissionalmente.

“Sua enteada recebeu a mesma oportunidade de ter aulas particulares sobre coisas que ela gosta e estava interessada, ou apenas sobre esportes? Tratar igual significa dar oportunidades iguais. Se ela tivesse o mesmo investimento em aulas particulares de seu interesse, o resultado poderia ser diferente”, finalizou outra pessoa.