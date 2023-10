Gato sobrevive alimentando-se do cadáver do dono

A cidade alemã de Cuxhaven foi palco de uma triste descoberta quando a polícia, alertada pelos vizinhos preocupados, encontrou o corpo de um homem de 43 anos em seu apartamento, onde a morte havia passado despercebida por dois meses. O que chocou ainda mais foi a presença de um gato vivo no local, que sobreviveu alimentando-se do cadáver do dono.

gato da Alemanha Imagem:Stephane Harvey

Alerta dos Vizinhos

Os vizinhos do falecido acionaram a polícia em setembro, preocupados com a ausência prolongada do homem de 43 anos. A descoberta só foi possível após a entrada forçada no apartamento usando uma chave reserva.

Polícia da Alemanha Imagem:Jonas Augustin/Unsplash

No triste cenário, um gato vivo foi encontrado em condições precárias, incapaz de se alimentar adequadamente. O 20 Minuten informa que a análise revelou que o animal tinha sobrevivido se alimentando do cadáver de seu mestre, uma história de sobrevivência que chocou os socorristas.