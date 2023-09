Vendedora revela motivo pelo qual as pessoas não deveriam comprar roupas e usar sem lavar

Alguns trabalhos possuem segredos nos bastidores que apenas quem é funcionário pode contar. Pensando nisso, uma vendedora usou o TikTok para trazer um deles.

De acordo com o portal El Confidencial, a usuária do Rodríguez (@therrodriguez), que é vendedora em uma loja de roupas, publicou um vídeo no qual ela trouxe conselhos para todos os clientes.

Uma das primeiras coisas que a jovem deixou de fazer foi vestir as roupas depois de comprá-las sem lavá-las.

“Amigos, lave-as. Assim, porque as pessoas experimentam e os provadores cheiram muito mal. É uma recomendação que eu te dou. Você pega e larga lá como se fosse nada”, disse em um vídeo.

Ela também disse que é importante não ir na loja também quando ela está prestes a fechar, pois isso é sempre muito estressante.

“Entendo que talvez seja o seu único momento de tempo livre, mas para as pessoas que estão nas lojas, tentando ir embora... é muito estressante. Nunca vou fazer compras às 21h30 ou por volta desse horário”, pontuou.

O vídeo, que chega a 24 mil curtidas, traz diversos comentários nos quais alguns de seus seguidores apoiam suas palavras, mas outros também disseram que essa é uma questão da empresa e que isso não deveria ser um problema.

Sobre a higiene das roupas das lojas, alguns também mencionaram que lavar antes de usar é o mínimo que todos deveriam fazer, enquanto outros se surpreenderam e prometeram não usar mais as peças recém compradas como se estivessem limpas de verdade.

