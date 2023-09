Gato da sorte ajuda trabalhador a ficar milionário e história faz sucesso

Um funcionário dos correios de Washington, nos Estados Unidos, chegou trabalho para buscar as correspondências e viu sua sorte mudar para sempre.

De acordo com o Infobae, o carteiro Joseph Waldherr, ouviu um miado e decidiu empreender uma busca pelo gato que estava escondido no local. Logo encontrou o pequeno animal preto e branco preso em um lugar estreito.

O homem teve dificuldade em tirá-lo do local e, depois de salvá-lo, decidiu levá-lo consigo durante toda a jornada de trabalho. O gatinho se aninhou no bolso do moletom e foi com ele entregar as cartas.

Encontrar o felino foi um sinal positivo para Waldherr, que considerou que estava tendo um dia de sorte, onde tudo estava indo a seu favor.

Ele lembrou da simbologia do gato da sorte no Japão, o Maneki-neko, representado por um gato que mexe a pata como se estivesse convidando as pessoas a entrarem em sua casa.

Foi então que o homem decidiu ir além e comprou um bilhete de loteria para ver se sua sorte continuava.

Segundo informações da Loteria do Estado de Washington , o bilhete foi adquirido por Waldherr no final de julho e no dia 1º de agosto foram anunciados os números vencedores, que foram: 11, 13, 24, 34 e 41.

Quando o casal escaneou o bilhete no aplicativo, apareceu a legenda “vá até a casa lotérica”. O carteiro fez algumas pesquisas online e ficou surpreso por ter ganhado o prêmio de 800 mil dólares.

No dia seguinte eles foram buscar o prêmio e foram entrevistados, contando assim a história do seu animal de estimação da sorte.

Os donos do gatinho resgatado planejam guardar parte do prêmio para qualquer emergência que possa surgir no futuro, usar outra parte do dinheiro para reformar a casa e o restante será doado para diversas instituições de caridade.

“Minha esposa e eu temos tudo que precisamos. Queremos apenas ajudar os outros”, disse o funcionário dos correios de Washington.

