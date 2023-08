Idosa casa com homem mais jovem, mas decide terminar a relação por um motivo que afeta mulheres de todas as idades

Em 2019, Iris Jones conheceu Mohamed Ibriham, do Cairo, através do Facebook. O casal iniciou um relacionamento que culminou no casamento em novembro de 2020 e se tornou uma notícia no Reino Unido devido a diferença de idade entre os dois.

Apesar das objeções da família da inglesa e muitas críticas, eles permaneceram casados até agora, quando a idosa de 83 anos volta a falar na imprensa sobre os motivos do término com o homem de 37 anos.

“Tivemos uma ótima vida sexual, mas depois não deu em nada porque eu estava sempre cansada demais para cuidar dele. Eu cozinhava, limpava e arrumava tudo”, explicou a mulher em entrevista ao programa This Morning, segundo o Mega Notícias.

Ela contou que antes de se apaixonar pelo ex, passou 35 anos sem sexo e parecia virgem novamente.

Iris confessou que se soubesse que a vida de casada iria se tornar igual a um “trabalho duro”, não teria dado esse passo e se arrepende de ter oficializado o relacionamento.

Muitas mulheres que passam pelo mesmo, a apoiaram nas redes sociais e disseram que o cansaço de uma mulher que cuida de tudo e um marido que não faz nada em casa, podem mesmo acabar com qualquer relação.

O problema entre os dois parece que foi sério e o término não teve nada de amigável, pois Iris também acrescentou que “se arrepende de conhecê-lo” e afirmou que “o expulsou de casa”, sem ter ouvido falar dele ou visto desde então.

“Ele aceitou muito mal, não esperava, mas é assim que as coisas são. Você segue em frente agora, não é?”, disse.

Iris ainda pontuou que no começo do romance “adorava tudo sobre Mohamed”, mas no final das contas o relacionamento, preferiu apenas continuar na companhia do seu gato, que é muito mais fácil de cuidar.

Não é meu avô, nós estamos apaixonados: mulher revela o que encontrou em homem 42 anos mais velho que a conquistou

Mais um casal com uma grande diferença de idade se tornou viral na Internet. Trata-se de David e Jackie, que se conheceram por meio de um aplicativo de namoro há sete anos, enquanto ela viajava para sua terra natal, as Filipinas.

De acordo com o portal Mega Notícias, o estadunidense David, de 70 anos e Jackie, de 28 anos, possuem 42 anos de diferença de idade e se casaram.

“Não verifiquei o perfil dele. Não tinha ideia de como ele era. (O encontro) foi divertido. Eu percebi que ele era um cavalheiro e muito legal”, lembrou a mulher ao contar sobre a primeira vez que combinaram de se ver em uma lanchonete.

Após meses juntos, os dois decidiram se mudar aos Estados Unidos e se casaram com o apoio da família.

Após a viagem de David às Filipinas, o casal decidiu ir para os Estados Unidos e começar a planejar o casamento.

“Foi o melhor dia da minha vida. Meus pais e meus irmãos não puderam vir aqui -EUA-. Minha família me apoia muito e meus amigos também. Não vou me arrepender de ter casado com Dave porque ele é um homem muito bom. Eu o amo, ele me ama, ele me respeita, ele é o melhor”, disse Jackie, revelando o que a conquistou.

Atualmente, Jackie assume que as pessoas pensam que seu marido na verdade é meu avô, mas que a realidade é que eles estão verdadeiramente apaixonados.

Agora morando nos Estados Unidos, Jackie trabalha em uma farmácia e viaja uma vez por ano para seu país natal para visitar sua família. David já está aposentado.

A jovem mostra parte de seu relacionamento por meio de sua conta no TikTok e recebe críticas, mas também comentários que afirmam que o amor é surpreendente e pode acontecer das mais diversas formas.