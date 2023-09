Cão de abrigo tem reação particularmente tocante quando pessoas passam sem adotá-lo

O adorável cão, chamado Elias, foi visto sentado junto às barras de metal de sua jaula enquanto as pessoas passavam para olhar os outros animais no Rancho Cucamonga Animal Care Center, na Califórnia, EUA.

Três pessoas passaram pelo cão no clipe de 23 segundos, que foi compartilhado no reddit. No entanto, nenhuma delas prestou atenção ao pobre cão. Em vez disso, o Husky Siberiano de 6 anos foi deixado esperançosamente junto à porta, na esperança de que eles voltassem.

Usuários do Reddit ficaram com o coração partido com o emocionante vídeo, que recebeu mais de 50 votos positivos no fórum. Eles se manifestaram nos comentários na esperança de que o grande cão macho encontrasse um lar para sempre.

Um usuário disse: “Esta é outra história de partir o coração!!!”

Outro acrescentou: “É de partir o coração assistir, ele ou ela merece tanto quanto os outros.”

Um terceiro comentou: “O Elias já foi adotado?”

Outros comentaram com emojis de corações e orações para mostrar seu apoio.

O autor original, que usou o nome de usuário ‘Stickysmithers’, compartilhou informações sobre como dar um novo lar ao cão ‘esquecido’.

Eles escreveram: ?Esta é a vida de um cão de abrigo negligenciado. Muitas pessoas passam pelas jaulas, dão uma olhada e seguem para a próxima. Despercebidos, esquecidos.

De acordo com o Pet Finder, Elias ainda está disponível para novos lares, e consultas podem ser feitas por meio de seu site.

Isso ocorreu após a emocionante filmagem de um velho cão de rua mostrando seu amor por seus novos donos após ser adotado, que viralizou online. O adorável cãozinho havia sido encontrado vagando pelas ruas de uma pequena cidade nos EUA antes de ser resgatado por um abrigo de animais. Um casal de coração bondoso decidiu adotá-lo - e a nova família instantaneamente se deu muito bem.