Mãe se recusa a voltar ao trabalho após o nascimento da filha e pai se revolta

Um casal está passando por momentos complicados quando o assunto é a volta ao trabalho. Enquanto o homem gostaria que a esposa voltasse a trabalhar, a mulher se recusa, afirmando que abriu mão de tudo quando concordou em ser uma dona de casa para cuidar da filha.

Segundo o The Mirror, o desabafo do homem foi feito no Reddit, onde ele também recebeu a opinião de outras pessoas sobre o impasse com sua esposa.

Sem se identificar, o homem conta que eles estão enfrentando alguns problemas depois que a mulher concordou em abandonar sua carreira para cuidar de sua filha.

“Nós tivemos nossa filha há 2 anos e concordamos que minha esposa seria uma dona de casa em tempo integral enquanto minha renda sustentava a casa”.

“Passado um ano eu percebi que ela estava sobrecarregada e perguntei no que podia ajudar, ela disse que estava bem, mas eu busquei opções de creche para ajudar com nossa filha”.

“Falei com amigos, familiares e colegas em busca de recomendações, e meu chefe então disse que a empresa tem benefícios para crianças pequenas. É uma creche no mesmo prédio que trabalho, então a trago comigo e depois a levo quando saio”, conta o pai.

A esposa não quer voltar ao mercado de trabalho

Embora a situação pareça ter alcançado um ponto comum e satisfatório, o homem conta que a esposa agora tinha a maior parte do tempo livre.

“Nós dividimos as tarefas domésticas, sempre foi assim em casa e eu gosto de limpar e cozinhar, acho relaxante. Então fico bem com isso. Mas desde que nossa filha foi para a escolinha minha esposa não tem tantas tarefas”.

“Entendo que tudo leva tempo, mas agora que nossa filha foi para creche e ela estava ficando em casa para nossa filha não ir, eu decidi perguntar a ela quando ela vai voltar ao trabalho”, afirma.

A discussão entre o casal, terminou com uma grande briga em que a mulher, que também trabalhava com engenharia de software, acusando o homem de se insuficiente, já que ele deveria sustentar ela e a filha como os colegas de trabalho fazem com suas esposas.

Porém, para os usuários do Reddit, a maioria das pessoas ficou ao lado do pai.

“Ela quer que você assuma o papel antigo de ser o único provedor da família, mas não quer assumir totalmente os cuidados com o lar”, comentou uma pessoa.

“Sou mulher e esperaria que meu companheiro assumisse ao menos 90% das tarefas com casa e filho se eu fosse a única fonte de renda da família”, finalizou outra.