A maior chuva de meteoros deste ano acontece neste final de semana; saiba como ver

O final de semana dos dias 12 e 13 de agosto marcará o pico da chuva de meteoros Perseidas. Com até 100 meteoros por hora, o fenômeno astrológico é considerado um dos maiores do ano, e poderá ser acompanhado com menor intensidade até o dia 24 de agosto.

Informações publicadas pelo G1 detalham as principais condições para a visualização dos meteoros, que poderão ser vistos em todo país. Apesar da possibilidade de acompanhar a chuva de meteoros, alguns estados e cidades têm a visibilidade prejudicada devido ao clima.

Com a Lua se encaminhando para o ponto mais distante da Terra, o que acontece no dia 16 de agosto, as noites tendem a se tornar mais escuras, ajudando na visualização dos meteoros.

Segundo Alex Ganshin, CEO da Meteum, plataforma de meteorologia, o fenômeno poderá ser observado com maior clareza nas regiões de Manaus, Cuiabá e Belém. Já São Paulo e Curitiba podem apresentar baixa visibilidade por conta de nuvens e chuva, o que pode atrapalhar a vista de quem quiser acompanhar os meteoros.

Chuva de meteoros Perseidas

Meteoros Perseidas são parte do cometa Swift-Tuttle, cujo núcleo tem 26 quilômetros. O cometa em questão apareceu pela última vez no ano de 1991 e pode levar até 133 anos para reaparecer no nosso céu, sendo que sua próxima aparição está prevista para 2125.

Para procurar pela chuva de meteoros, utilize um aplicativo para localizar a constelação de Perseus ou Cassiopeia no ceú.

Os meteoros poderão ser vistos ao redor desta área, conforme os critérios de visibilidade.

Confira como fica a visibilidade do fenômeno em cada estado do país:

Estados com baixa visibilidade: Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Estados com visibilidade padrão: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande so Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins.