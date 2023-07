Uma mulher na França foi atingida por um meteorito enquanto estava na varanda de sua casa

Uma mulher na França, se os cientistas confirmarem, pode se tornar a segunda pessoa na história da humanidade a ser atingida por um meteorito. O acidente incomum foi registrado em 6 de julho, em uma localidade chamada Schirmeck (no leste do país francês).

A rocha a atingiu nas costas. De acordo com o site DW, o meteoro primeiro bateu no telhado dela e depois atingiu seu corpo. A mulher estava na varanda tomando café e conversando com uma amiga.

Ela sofreu algumas contusões leves. Felizmente, as lesões não foram graves. “Ouvi um grande ‘Buum’ vindo do telhado ao lado. No segundo seguinte, senti um golpe nas costas. Pensei que era um animal, um morcego”, disse a mulher a um meio local chamado Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).

Depois do episódio, ela olhou para o solo e viu pedras espalhadas. Eram como 50 gramas de pedras, que ela coletou e levou para Thierry Rebmann, consultor em geociências e ex-pesquisador em paleogeologia da Universidade da Basileia.

As rochas têm um aspecto vulcânico, provavelmente devido ao aquecimento durante a entrada na atmosfera. No entanto, devido ao fato de que Rebmann não é um especialista em meteoritos, há dúvidas sobre a origem dessas rochas.

Existem análises sendo realizadas para determinar a veracidade dos fatos. Se forem confirmados, esta mulher será a segunda pessoa a ser atingida por um meteoro, título que só Ann Hodges possui.

Em 1954, enquanto descansava à tarde, na sala de sua casa, um fragmento de rocha negra do tamanho de uma bola de beisebol atravessou o teto e atingiu o sua perna. Felizmente, sobreviveu ao incidente com algumas contusões”, relatou a DW.