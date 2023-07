Modelo do OnlyFans vende seus óvulos para que nasçam pessoas “mais bonitas”

"Aella", a modelo do OnlyFans que vende seus óvulos. Imagem: captura de tela do Instagram

Originária dos Estados Unidos, “Aella”, nome com o qual ela se apresenta nas redes sociais, é a modelo do OnlyFans que se tornou popular por causa do conteúdo erótico que produz. Sua beleza foi o que mais encantou os usuários e internautas que a seguem. Ela mesma afirma ser muito bonita, por isso colocou seus óvulos à venda.

De acordo com meios internacionais, foi através do seu site “Get My Eggs” que a jovem informou aos seus seguidores que ela estaria colocando seus óvulos à venda em uma espécie de leilão.

O preço inicial será de USD 20.000 (pouco mais de R$ 98 mil). Ela garantiu que seus óvulos são de “qualidade excepcional”, o que, segundo ela, garantiria que mais pessoas tenham a oportunidade de ter filhos com seus genes e assim criar uma nova geração.

A garota até mesmo submeteu seus óvulos a testes médicos para garantir que são os melhores, e convidou casais que desejam ter filhos para que comprassem, e disse está disposta inclusive a negociar o pagamento.

A modelo ganha mais de US$ 100.000 na plataforma “Azul”

"Aella", que também é uma escritora erótica, garantiu que não está procurando aumentar sua fortuna com a venda de seus óvulos, na verdade está fazendo isso para que haja mais pessoas bonitas no planeta.

Apenas com o conteúdo que vende no OnlyFans, ela afirma que gera receitas que ultrapassam os 100.000 dólares (R$ 494 mil). Mas a modelo tem se envolvido em várias polêmicas.

Inacreditavelmente, alguns meses atrás ela revelou que só toma banho quando necessário e em 2022 tomou apenas uma ducha por semana. Algo que não a impediu de continuar produzindo material e quebrando as redes com seu conteúdo, fase essa que ela definiu como um “autodescobrimento sexual”.

Desde suas redes sociais, ela costuma interagir com seus usuários para informar a eles sobre seus novos movimentos, como a venda de seus óvulos.