Crise no Trenzinho da Alegria: ‘Patati e Patatá’ saem na porrada

Após o confronto entre o Homem-Aranha e Pantera Negra no trem turístico em Teresópolis, no Rio de Janeiro, agora foi a vez de dois animadores fantasiados de ‘Patati’ e ‘Patatá’ trocarem socos durante uma apresentação da Carreta da Alegria Mega Mix, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O confronto ocorreu na noite desta quarta-feira e foi flagrada por moradores locais que apreciavam o show. NO vídeo, é possível ver duas pessoas se agredindo e duas tentando separar. As imagens mostram também o exato momento em que um dos animadores dá um soco na cara do outro.

Veja o vídeo:

🚨 URGENTE: Patati e Patatá entram em confusão generalizada no Trenzinho da Alegria e apontam rumores de disband. pic.twitter.com/RKtrBoE40r — POPTime (@siteptbr) July 6, 2023

De acordo com a prefeitura, a Carreta da Alegria parte da Praça Frei Gabriel e percorre as principais vias do centro da cidade, em um trajeto de cerca de 30 minutos.

Segundo a polícia, não houve nenhuma ocorrência de agressão registrada até o momento.

A empresa responsável pelo evento soltou um comunicado:

“É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão.”

HOMEM ARANHA X PANTERA NEGRA

Em um evento semelhante, um grupo de pessoas fantasias como super-heróis trocou socos durante um passeio de dois trenzinhos turísticos em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o vídeo que circulou no meio de junho, o ‘Homem-Aranha’ resolveu tirar satisfação com o ‘Pantera Negra’ e os dois trocaram socos. Na tentativa de separar a briga, o Super Mario acabou envolvido na briga e sobrou até para o Capitão América e a Wandinha, da Família Addams.