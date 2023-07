Mulheres contam histórias de como perceberam que namoravam predadores sexuais quando eram adolescentes

Em busca de aumentar a conscientização sobre como alguns predadores sexuais saem em busca de adolescentes, o Buzzfeed trouxe 59 relatos de mulheres que “namoraram” ou tiveram algum envolvimento com homens mais velhos quando eram adolescentes e mais tarde perceberam quem eles realmente eram.

As histórias mostram como adolescentes podem estar suscetíveis a serem perseguidas por homens mais velhos que querem se aproveitar das vulnerabilidades físicas, mentais ou financeiras, para obter satisfação sexual.

É importante recordar que, no Brasil, o código penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso (todo ato de satisfação do desejo, ou apetite sexual da pessoa) praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos.

Segundo o artigo 241-B do ECA é considerado crime, inclusive, o ato de “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.”

Confira alguns dos relatos a seguir:

1. ″Minha prima foi perseguida por um policial quando tinha 15 anos. O policial tinha 40, era casado e tinha filhos em nossa classe. Ela nos contava como ele constantemente tentava pressioná-la a fugir e perder a virgindade com ele em seu carro. Absolutamente nojento! Nosso primo mais velho se encontrou com ele e disse para ele parar, mas o policial continuou sobre ‘quanto poder ele tem’ e disse ao nosso primo para ‘cuidado com o que você diz e para quem você conta’. Ela acabou contando para a esposa dele. Sua esposa então pediu provas e para falar com meu primo, mas minha tia se encontrou com ela. Depois disso, mais algumas adolescentes contaram que sofriam o mesmo. Dois anos depois, ele foi finalmente demitido, mas não tenho certeza se sua esposa se divorciou dele.”

2. ”Quando eu tinha 15 anos, conheci um cara em uma sala de bate-papo na Internet que me disse que tinha 18 anos. Acabei descobrindo que ele estava na casa dos 30 anos. Ele me dizia que eu era bonita e madura para minha idade, e é por isso que ele me queria em vez de alguém da sua idade. Fiquei lisonjeada porque tinha baixa autoestima e nunca tive namorado. Saíamos e ele sempre queria que eu fizesse coisas sexuais (eu era inexperiente e ainda virgem). Olhando para trás agora como uma mulher de 35 anos, ele estava me pressionando, como um adulto predatório que rondava salas de bate-papo na Internet para meninas menores de idade.Algo terrível poderia ter acontecido comigo, mas, felizmente, conheci um cara da minha idade e terminei as coisas.”

3. “Eu tinha 15 anos e gostava do meu professor do ensino médio, que tinha 45 na época. Eu disse a ele que gostava muito da maneira como ele dava aulas. Ele então me chamou para um lugar privado, me abraçou e - no meu ouvido — me disse que tinha sonhos comigo. Isso me fez sentir especial. Resumindo, acabei indo na casa dele para fazer sexo oral. Descobri depois que ele tinha feito a mesma coisa com outras garotas de escola. Levei 15 anos para entender que ele era um predador. Nós nos vimos por seis meses e acabei descobrindo que ele era casado e tinha um filho da minha idade.”

4. “Conheci meu gerente de 28 anos quando eu tinha 16 anos e tomava remédios para depressão e ansiedade. Todos ao seu redor o amavam e falavam sobre como ele era legal e atencioso. Ficamos juntos quando eu tinha 17 anos. Dois meses depois, começaram as críticas: eu era muito gorda. Meu nariz era muito grande. Minhas roupas eram feias. Eu estava errada sobre tudo. Eu achava que ele sabia mais do que eu e eu era uma criança excessivamente sensível. Uma das piores partes é que meu pai apoiou totalmente e não demonstrou nenhum arrependimento por isso até hoje, apesar de eu dizer a ele que era abusivo e estranho.”

5. “Quando eu tinha 17 anos, conheci um homem de 30. Ele rapidamente ganhou minha confiança e se colocou em minha vida como aquele a quem eu deveria recorrer para tudo e o único que realmente me entendia. Enquanto éramos ‘amigos ‘, ele listava as razões pelas quais alguém da minha idade era muito imaturo para namorar e como ele não podia me dar a liberdade e a responsabilidade que eu aparentemente precisava. Para seus amigos, eu era um prêmio e piada. Eles o aplaudiam nas costas por ter uma namorada muito jovem. Ele logo me engravidou e me prendeu em um relacionamento tóxico e abusivo. Ele então usou minha idade para explicar por que eu não entendia como eram os relacionamentos reais. Ele me fez pensar que eu não poderia deixá-lo. Não o deixei porque, se o fizesse, provaria que eu era a criança que ele pensava que eu era, que não poderia lidar com um relacionamento adulto.Ele me afastou da família e dos amigos. Mais uma vez, ele usou como desculpa a imaturidade deles como uma razão para se livrar deles - apesar de ser tão imaturo quanto, senão mais, que ele. Eu finalmente terminei, mas fiquei com ele até meus 20 anos - quando ele estava perto dos 40 - percebi o quanto ele me controlava, como ele me preparou para isso quando eu era muito jovem para entender no que eu estava me metendo e como isso foi ruim.”

6. “Quando comecei meu último ano do ensino médio, comecei a namorar um homem de 26 anos que já havia namorado duas amigas do ensino médio. Eu tinha 17 anos, que ambos sabíamos que era a idade de consentimento no Missouri. Casei quando tinha 21 anos. Agora estou na casa dos 30 e no meio de um divórcio horrível e conflituoso depois de ter filhos com ele e perceber que ele abusou emocional e sexualmente de mim durante metade da minha vida. Meu corpo sempre coberto de hematomas e marcas de mordidas de sexo violento que eu não entendia que não estava consentindo. Eu vim de um lar ruim e não sabia que merecia cuidado e respeito de um parceiro. Nosso relacionamento foi construído em um enorme desequilíbrio de poder, e eu sempre tive medo dele. Levei anos de terapia e trabalhando em mim mesma para entender que fui abusada, mas recebi ajuda e apoio e finalmente estou começando a me curar.”

