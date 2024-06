Frio ou calor? Saiba como será o termômetro no Brasil durante o mês de julho

Haja vista a preparação para a entrada do inverno no final de junho, existem algumas transições climáticas ao longo do mês. Devido a entrada de uma nova estação, experiências passadas de fenômenos meteorológicos, há uma tendência a ser vista durante esse período. Com base em informações do Climatempo, confira a situação de algumas regiões do Brasil.

Sul e sudeste

As temperaturas poderão ficar acima da média nos primeiros dez dias, em especial no Rio Grande do Sul, possibilitando novos episódios de chuva forte, mas menos frequentes do que em maio. O final da quinzena trará uma queda nas temperaturas, deixando a segunda parte do mês com menos chuvas. Já em Porto Alegre, as chuvas serão acima da média no centro-leste e sul do estado, ficando entre a média e pouco abaixo no extremo norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina deverá apresentar poucos episódios de chuvas, haja vista a frente fria presente na região.

São Paulo contará com um mês de ar seco e mais quente, apesar de não fazer tanto calor quanto maio. Ainda assim, haverá bloqueios atmosféricos e vindas ocasionais de frentes frias e ar frio. Minas, o interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo deverão ter chuvas abaixo da média e temperaturas baixas ao longo do mês.

Centro-Oeste e nordeste

As regiões contarão com um mês de ar quente e seco, como consequência da circulação de ventos favorecida pela alta pressão do bloqueio, passando pelos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Por outro lado, Goiás e Distrito Federal passarão por noites mais frias, apesar de também vivenciar um período mais seco.

Em regiões mais próximas de Sergipe e na área do Recôncavo Baiano, a chuva será frequente e poderá ficar entre a média ou pouco abaixo. Maceió e Natal terão mais probabilidade de estar na média em relação à chuva. O interior do Nordeste contará com um mês ainda mais seco, com chuvas pouco frequentes e menos volumosas.

Norte

Com chuvas menos volumosas, a região terá temperaturas acima da média em quase todas as áreas. O centro norte do Amazonas e centro norte do Pará terão diminuição de chuva gradual, ficando acima da média em Roraima. Haverá bastante chuva no extremo norte do Pará, além do litoral do Amapá. o Sul da Região Norte poderá receber novas friagens, haja vista a facilidade do ar frio em chegar ao interior do continente.