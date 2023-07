Vídeo que mostra mães dançando e rebolando no palco da escola dos filhos viraliza

Mais um vídeo do TikTok se tornou viral recentemente nas redes sociais e dessa vez as imagens foram gravadas em um colégio chamado Highland Institute, que fica na cidade de Hermosillo, no México.

De acordo com o portal En el Radar, durante uma cerimônia de comemoração, quatro mães subiram no palco da escola em frente aos filhos para encarar uma batalha de dança.

O hit escolhido foi “Envolver”, da Anitta, conhecido pelo passo sensual e difícil no qual as pessoas descem até o chão para rebolar.

A música animou as mães que não se acanharam e tentaram realizar os passos da cantora brasileira.

Algumas pessoas elogiaram a coragem e animação das mães. Algumas outras mulheres até brincaram que gostariam de mudar os filhos de colégio para participar também das festas animadas.

Por outro lado, a atitude também recebeu críticas, já que alguns seguidores apontaram que a escola não é um lugar de se expor dessa forma e que provavelmente os filhos se sentiram envergonhados.

Outras mães também já viralizaram ao som de Anitta

Em maio desse ano, Brenna Azevedo, uma mãe de 26 anos, viralizou ao entrar no aniversário da filha de dois anos dançando o “movimento da sanfoninha” com um vestido transparente.

Nas imagens, ela dançando enquanto o ex-namorado carregava a aniversariante e foi muito criticada.

“Eu estava eufórica, feliz, realizada que eu conquistei a festa da minha filha”, explicou após a polêmica.

Na Internet, ela recebeu ataques pela roupa e muitas pessoas questionaram se o pai da criança concordou com o ocorrido.

“Primeiro, o pai da minha filha não é corno. Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não trabalho em casa de thermas [casa noturna]. Pelo amor de Deus. Quarto, as pessoas têm direito de serem felizes como elas quiserem”, explicou.

