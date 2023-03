Imagens mostram o que populares acharam dentro de uma das maiores cobras da Amazônia

Os moradores da região de Povoado Santo Antônio, em Alagoas, se tornaram notícia essa semana depois que algumas imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

De acordo com o portal hora 7, uma jiboia de 6 metros foi descoberta de barriga cheia na área rural. Imediatamente, as pessoas desconfiaram que a refeição era parte do gado local, provavelmente uma cabra ou ovelha e decidiram matar e abrir a cobra.

A recomendação para esse tipo de situação é ligar para os Bombeiros ou IBAMA, órgãos competentes que podem realizar a captura e resgate do animal em segurança, pois atrapalhar sua rota, perseguir ou matar é crime.

As imagens do momento dividiram opiniões:

A jiboia está entre as cinco maiores cobras da Amazônia brasileira, dividindo espaço com a sucuri, papa-pinto, surucucu e salamanta.

Ela pode ultrapassar os 4,5 metros e não possui veneno, matando a presa por constrição e apertando-a até causar uma parada circulatória.

Essa cobra se alimenta principalmente de lagartos, pássaros e mamíferos, preferencialmente os adultos, e também pode ser atraída por ratos ou aves domésticas.

Em modo de defesa ela retrai a cabeça, ficando em forma de “s” e reproduz um som característico que é chamado de “bafo da jiboia”.

