Noiva é criticada por não convidar os parceiros de sua madrinha para o casamento

Uma noiva está sendo criticada por se recusar a convidar os três parceiros de sua madrinha para o casamento. Ela teme que o relacionamento poliamoroso da amiga possa ser motivo de problemas para alguns de seus parentes.

Preocupada, ela decidiu contar sua história no Reddit e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Segundo sua publicação, uma de suas madrinhas, a qual chamou de Marissa, está atualmente em um relacionamento poliamoroso com três parceiros. Apesar de entender e apoiar a escolha da amiga, a noiva teme que a família tradicional de seu noivo não encare a situação da mesma forma.

“Vou me casar em setembro e minha amiga concordou em ser minha madrinha. Ela vem me ajudando em todas as etapas do casamento e está animada com a celebração”.

“Marissa atualmente está em um relacionamento com três parceiros, eu não entendo como isso pode funcionar, mas eles estão felizes juntos e é isso que importa. Mas embora meu noivo também goste dela, ele não quer precisar passar todo o casamento explicando o relacionamento dela para sua família, que é extremamente conservadora e tem um histórico de preconceito”.

“Eu já tinha reservado 4 convites para ela, mas meu marido sugeriu que poderia convidar 3 amigos de trabalho para o lugar dos parceiros dela e disse que se ela fosse minha amiga não se incomodaria de vir sozinha”, conta a noiva.

Ela está ameaçando não ir

Diante da situação, a madrinha ficou completamente magoada ao saber da escolha da amiga e dos motivos que a levaram tomar essa decisão. Até mesmo um de seus parceiros tentou intervir e falar com a noiva para que ela reconsiderasse.

“Eu tentei falar com meu noivo, mas ele disse que não pode retirar o convite de seus colegas de trabalho agora, então isso não é um problema dele. Nossos amigos acham que eu sou uma idiota, e alguns amigos do meu marido acham que agi certo. Eu preciso de opiniões imparciais”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela apenas reforçou a visão preconceituosa da família do noivo.

“Intencionalmente ou não, você colocou a opinião de outras pessoas sobre as suas e magoou sua amiga”, comentou uma pessoa.

“Ela te ajudou com o casamento e você a traiu pelas costas. Além de retirar o convite dos parceiros dela, você ainda os liberou para desconhecidos. Isso te faz ser a errada da situação”, finalizou outra.