Avó causa polêmica após exigir um pagamento para cuidar da neta

Uma mulher ficou completamente frustrada depois de descobrir que sua mãe esperava receber um pagamento pelas horas de cuidado com a neta. Segundo relato, a avó da criança estipulou um valor pelos seus “serviços de babá”, incluindo até mesmo multas por atraso.

Inconformada com a situação, ela decidiu contar sua história por meio de uma publicação no Reddit, e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher conta que conciliar o trabalho com os cuidados com a filha tem sido algo complicado. Acreditando que teria a ajuda e compreensão de sua mãe, que mora a 15 minutos de distância e não ‘tem muitas atividades ao longo do dia’, ela ficou chocada ao descobrir que teria que “pagar pelos serviços de babá”.

Apesar de ter um trabalho fixo, ela e o marido estão passando por dificuldades financeiras, o que deixa a situação ainda mais complicada. “Ela disse que vai cobrar um valor fixo por hora de cuidado com a neta, mais multas de atraso caso eu não consiga pegar minha filha na hora estipulada”.

Ela não sabe como agir

Preocupada com os valores e com a dívida da família aumentando, a mulher revela que a mãe ainda fez mais exigências.

“Devemos levar uma cadeirinha, carrinho, mamadeiras e todo o aparato que temos em nossa casa para deixar a bebê com ela. Agora estou considerando matricular minha filha em uma creche pois o custo geral será um pouco menor do que o que minha mãe está pedindo”.

“Nós temos empregos que não permitem o trabalho remoto, então precisamos de ajuda nos cuidados infantis. Todos os outros familiares trabalham em período integral e não podem nos ajudar com isso”, conta.

Leia também: Ela se sente ‘obrigada a ter mais filhos’ após a filha afirmar que não será mãe

No entanto, para outras pessoas que leram a história da mãe, ela deveria esperar receber algum tipo de cobrança.

“Desculpe, pode parecer rude, mas não tenha filhos se não puder cuidar deles. E se eu plano sempre foi voltar a trabalhar então deveria ter discutido isso com sua mãe antes da gravidez”, comentou uma pessoa.

“Se vocês podem pagar por uma creche então é justo pagar pelos serviços da sua mãe”, comentou outra.