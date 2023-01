Ela se sente ‘obrigada a ter mais filhos’ após a filha afirmar que não será mãe

Uma mãe está sendo duramente criticada na internet após compartilhar sua opinião polêmica sobre a decisão da filha. Segundo relato, ela afirmou que a jovem é “egoísta” por não querer ter filhos e passar o nome da família a frente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher ainda afirmou, em uma publicação no Reddit, que a decisão da filha a “obrigou” a ter mais dois bebês como forma de manter a linhagem da família “viva em outras gerações”.

De forma anônima ela revela: “Eu sou da Geração X e tenho um grande problema em como estou lidando com o peso de levar minha família através da Geração Millennial. Minha filha, que tem 22 anos, decidiu há um tempo que não quer ter filhos. Ela vai passar por um procedimento de esterilização no próximo ano”, revela a mulher de 42 anos.

Segundo ela, a atitude da filha pode ter um impacto negativo nas futuras gerações de sua família.

Ela decidiu ter mais 2 filhos para ‘resolver o problema’

Continuando com sua história, a mulher revela que a atitude da filha a fez tomar a decisão de engravidar novamente para garantir que a linhagem da família seja mantida.

“Eu penso naquelas almas que precisam entrar em nossa família por questões não resolvidas nas vidas passadas e por motivos espirituais. Por causa da decisão da minha filha eu estou presa dando à luz e criando mais dois bebês que deveriam ter nascido dela, mas não puderam porque ela é muito egoísta para ter filhos”, finalizou a mulher.

Leia também: Mulher se enfurece após a amiga revelar sua gravidez nas redes sociais

Diante do relato, diversos usuários do Reddit compartilharam suas opiniões, sendo que a maioria não aprovou a atitude da mulher.

“Como um Millennial eu posso afirmar que é exaustivo ser culpado por tudo”, afirmou uma pessoa.

“A geração dos Millennials está decretando o fim da indústria do ‘tenha um bebê e use a existência do seu filho para te distrair dos seus próprios problemas”, afirmou outra.