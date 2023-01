Mulher se recusa a seguir código de vestimenta e é desconvidada de casamento

Uma noiva se viu obrigada a retirar o convite da melhor amiga para o seu casamento depois que ela se recusou a seguir o código de vestimenta proposto para a ocasião por conta da religião dos noivos.

Segundo o relato, compartilhado pela noiva no Reddit e publicado pelo The Mirror, a noiva e seu companheiro são muçulmanos praticantes e estão realizando um casamento tradicional com código de vestimenta seguindo a moda modesta.

“Como o casamento acontecerá em uma mesquita nós pedimos a todos os convidados que se vistam com respeito e com roupas cobertas que não mostrem os contornos de seus corpos. Nenhum dos nossos outros amigos ou parentes, mesmo os que não seguem a religião, tiveram problemas com isso”, conta a noiva.

Aparentemente, somente uma das amigas da noiva se recusou a seguir as orientações do casal.

“Tentei explicar a ela o motivo das restrições em termos de roupas. Disse que é um local de culto e que ela precisa ser respeitosa com isso, mas a cada dia que passa ela fica mais agressiva com isso”, explica a noiva.

Ela decidiu retirar o convite da amiga

Preocupada com a situação a noiva precisou tomar uma decisão extrema: retirar o convite da amiga.

“Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que se vestirá da forma que quiser e que eu precisaria aceitar e lidar com isso. Eu respondi a mensagem dela dizendo que não posso obrigá-la a se vestir de forma modesta, mas que sem utilizar as roupas adequadas ela não será bem-vinda no meu casamento”, conta a noiva.

Após a mensagem a noiva conta que a amiga passou a criticá-la nos grupos em comum dizendo estar sendo excluída do casamento por “motivos bobos”.

Para os usuários do Reddit, o casamento e as decisões da noiva devem ser respeitados, bem como sua religião.

“Se eu for a um casamento de determinada religião com código de vestimenta próprio, eu devo usar roupas adequadas. Não usarei vestes religiosas, mas posso mostrar respeito de outras formas”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento não é o momento da sua amiga protestar em relação as normas religiosas de outras religiões”, comentou outra.