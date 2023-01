Família boicota casamento após os noivos proibirem a presença de crianças

Um casal viu seu casamento dos sonhos ser completamente modificado depois que a família do noivo decidiu boicotar a celebração. Segundo relato, feito no Mumsnet pelo noivo, eles não aceitaram o fato de que crianças não seriam permitidas na celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o noivo buscou por ajuda na internet depois que as mudanças na celebração causaram grandes tensões em seu relacionamento.

Após anos de planejamento, eles decidiram que o casamento seria uma festa somente para adultos, não sendo permitida a presença de crianças na celebração. No entanto, os familiares do noivo não aceitaram bem a notícia e decidiram boicotar o grande dia do casal.

“Minha mãe afirmou que não iria e meus outros familiares me mandaram retirar a regra pois meu irmão e minhas duas irmãs têm filhos pequenos, menores de 3 anos”, conta o homem.

“Por causa disso nós precisamos alterar todos os planos e agora estamos nos casando sozinhos no exterior e depois fazendo uma pequena festa para a família, ainda assim as coisas estão complicadas no meu relacionamento”.

A noiva não consegue perdoar os sogros

Continuando com sua história, o noivo explica que as mudanças nos planos fizeram com que a noiva ficasse enfurecida com seus sogros por terem “destruído” seu sonho.

“Ela está com tanta raiva da minha família que mesmo após eles pedirem desculpas e dizerem que fariam o casamento dar certo, ela ainda o considerou arruinado”.

“Nós discutimos todos os dias e meu relacionamento com minha família está péssimo. Sempre que falo com eles minha noiva fica irritada, se eu não falo fico ainda mais distante deles”, comenta o homem.

“Minha noiva agora odeia que eu fale com minha família e quer saber em detalhes todas as conversas que tenho com eles, então sempre preciso explicar tudo o que foi dito. Não sei mais como lidar com essa situação”.

Para os usuários do fórum, as decisões sobre o casamento são exclusivamente dos noivos, mas eles deveriam estar cientes de que a família poderia optar por não comparecer.

“Entendo o motivo de ter um casamento sem crianças, mas quando pessoas próximas da família são excluídas por essa regra você não pode colocar a culpa neles”, comentou uma pessoa.

“Esperar que sua família fosse a um casamento sem filhos sendo que vários deles têm filhos pequenos não era o plano mais sensato”, comentou outra pessoa.