Homem se recusa a fazer tatuagem de casal após saber a verdade sobre a noiva

Tatuagens de casal são sempre um assunto que gera horas e horas de discussão. Recentemente, um homem buscou apoio no Reddit após se sentir obrigado a fazer uma tatuagem junto de sua noiva e receber uma reação “extremamente negativa” da parte dela ao se recusar.

Sem se identificar, o jovem, de 20 anos, conta que está noivo de uma mulher de 22, sendo que o relacionamento deles começou há 2 anos atrás e eles estão planejando o casamento para o ano de 2024.

Apaixonado, ele afirma amar a noiva de todas as formas possíveis e não conseguir imaginar um futuro sem tê-la ao seu lado, no entanto, uma atitude dela pode ter abalado significativamente os planos do casal.

“Alguns dias atrás ela veio me pedir para fazer uma tatuagem combinando com a tatuagem que ela já tem e que foi feita em conjunto com seu ex-namorado... e também com o ex-namorado que veio antes dele”, conta o jovem.

“Nós nos conhecemos enquanto ela namorava um dos meus antigos melhores amigos com o qual eu perdi contato por conta da separação deles e do início do nosso relacionamento. Ele queria continuar sendo meu amigo, mas ela não estava confortável com isso”.

Ele foi avisado sobre a tatuagem

Segundo o jovem, o relato sobre a tatuagem ter sido feita em parceria com outro ex-namorado foi feito pelo seu antigo amigo. Na época, em que eles tinham 18 anos, o jovem também contou que o relacionamento acabou apenas 1 semana depois dele ter feito a tatuagem.

“Sabendo disso eu me recusei a fazer a tatuagem e quando ela perguntou o motivo eu acabei deixando escapar que não queria isso por conta das consequências em caso do término do nosso relacionamento”.

“Eu não queria dizer isso em voz alta, mas foi como eu estava me sentindo naquela hora. Ela saiu correndo chorando e eu fui para a casa dos meus pais com a intenção de dar um espaço para ela”, explica.

“Contei a situação para minha mãe e ela concordou com a minha decisão. Eu pedi o apoio de alguns amigos e todos me aconselharam a não seguir com o casamento, mas não sei o que fazer”.

Leia também: Marido ameaça pedir o divórcio caso esposa insista em ver o ex no leito de morte

Para os usuários do Reddit, ele sabe a resposta, mas precisa de coragem para seguir com sua decisão.

“Não sou fã de tatuagens de casal, mas saber todo o histórico por trás da tatuagem dela torna isso ainda mais alarmante. A reação dela a sua resposta também é um sinal de alerta! Vocês são jovens e estão juntos há pouco tempo. Não é tarde para terminar esse relacionamento e removê-la da sua vida antes que você fique preso em um casamento com filhos”, comentou uma pessoa.

“É uma atitude ridícula da parte dela, a sensação é de que ela está fazendo seus ex-companheiros terem uma ‘marca de gado’”, comentou outra.

“Ela fez a mesma tatuagem com dois ex e não consegue ver qual o problema nisso. Não faça a tatuagem! Ninguém pensa que um relacionamento pode chegar ao fim, mas não temos como saber se isso vai ou não acontecer”, finalizou uma terceira.