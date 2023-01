Marido ameaça pedir o divórcio caso esposa insista em ver o ex no leito de morte

Uma mulher grávida está passando por uma situação extremamente complicada. Segundo relato feito por ela no Reddit, o marido está ameaçando pedir o divórcio caso ela insista na ideia de visitar seu ex-companheiro, que recentemente foi diagnosticado com uma doença terminal.

Conforme o The Mirror, a mulher se divorciou de seu ex há 3 anos e recentemente recebeu um pedido do ex-marido para vê-lo após o diagnóstico de uma doença terminal.

Apesar da separação, a mulher revela que a escolha foi de seu ex que “não queria se tornar um fardo para ela” após ser diagnosticado com a grave doença.

“Ele está muito doente agora e pediu para me ver pela última vez. Meu atual marido ficou chateado comigo quando mencionei isso e ameaçou se divorciar de mim caso eu atenda a este pedido”.

“Estou grávida de cinco meses e estou vendo um lado do meu marido que nunca vi antes do nosso casamento. Ele disse que minha vontade é inapropriada e que meu ex está apenas tentando usar sua doença para me manipular. Eu não sei o que fazer pois pode ser a minha última chance de dizer adeus a ele”.

Ela não sabe como reagir

Seguindo com seu relato, a mulher conta que teme se sentir mal caso o antigo companheiro venha a falecer sem ter seu desejo atendido, mas ao mesmo tempo ela não quer arriscar seu casamento para isso.

Para diversas pessoas do Reddit, quem está tentando manipular a situação é na verdade o atual companheiro da mulher.

“Seu marido está com ciúmes de um homem doente. Completamente injustificado e patético. Além disso ele ainda se acha no direito de te dar um ultimato? Acorda pra vida mulher!”, comentou uma pessoa.

“Seu marido é seu parceiro, não seu dono. Então se ele não gosta disso é problema dele ser inseguro e incapaz de lidar com o último pedido de um homem em seu leito de morte! Talvez seu casamento tenha sido uma má ideia”, comentou uma segunda pessoa.

“Não vou dizer que seu marido está certo, mas consigo ver que a dor dela vem de algum lugar. Ele sabe que, para a mulher que ele ama, sempre será o segundo amor. Você vai ter que decidir onde estão suas prioridades aqui. Boa sorte”, comentou outra pessoa.

“Se você e seu ex se divorciaram por outros motivos e seguiram com sentimentos de amor um pelo outro então o ciúme do seu marido não é infundado. Você ver seu ex apenas está trazendo este problema para a discussão”, finalizou uma quarta.