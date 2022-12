Casal fotografa ‘fantasma demoníaco’ rastejando em um parque no Reino Unido

Você acredita em fantasmas? O casal Hannah e Dave Rowett começaram a acreditar!

Eles estavam passeando com seus labradores pela floresta “assombrada” em Clumber Park, Nottinghamshire, no Reino Unido, por volta das 6h30 no início deste mêsquando se depararam com uma figura assustadora em seu caminho.

Hannah, de 52 anos, sentiu que ela e o marido não estavam sozinhos e rapidamente pegou seu celular para registrar uma silhueta branca ‘assustadora’ cruzando o seu caminho enquanto ela o seguia com uma tocha. Ela então se virou para Dave, também 52, e disse que tinha acabado de ver um fantasma.

Reprodução Hannah disse que a figura se movimentava de "forma demoníaca" (Facebook)

“Inicialmente pensei que fosse um cachorro, mas quando olho para ele, é mais uma forma humana. Dave ainda estava tirando um dos cachorros do carro e eu senti que não estava sozinha. Tirei uma foto e, ao fazê-lo, ela passou pela câmera”, contou Hannah ao Mirror.

O parque em que o casal passeava é supostamente assombrado por um espírito feminino chamado ‘Grey Lady’, que teria sido vista vestindo uma longa capa cinza.

Desde que Hanna se deparou com a assombração, que ela descreveu ser uma “figura demoníaca rastejando em seus membros longos”, ela quis mostrar sua evidência para o mundo. Ao publicar a imagem em formato de vídeo no Facebook, ela já tem mais de 500 reações e 2 mil comentários.

“Quando sinto as coisas, sempre pego minha câmera porque nem sempre você vê as coisas a olho nu. É por isso que peguei”, contou Hannah. “É bastante demoníaca na forma como rasteja e tem membros longos. Nunca muda de forma e, se fosse fumaça, mudaria”, explicou.

Seu companheiro Dave, que se dizia cético, admitiu “que seus cabelos se arrepiaram quando a viu” e que o fato o convenceu a acreditar em fantasmas.

“Eu não estava com medo. Eu só estava feliz em ver alguma coisa, porque eu sempre disse que precisaria antes de acreditar em coisas assim. Isso me faz acreditar que há algo”, falou Dave sobre o caso.