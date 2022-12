Homem vê ‘enfermeira fantasma’, pelas câmeras de segurança e só dorme de luz acesa desde então

Reprodução Médium disse que conversou com fantasma, que lhe contou que era enfermeira (Print Twitter)

Imagina estar se preparando para dormir e, de repente, chegar uma notificação em seu telefone de que algo ativou a sua câmera de segurança, ver “uma pessoa” na imagem e, de repente, perceber que não havia ninguém lá?

É o que aconteceu com Rob Williams, de Launceston, Inglaterra.

Em 13 de novembro, ao se preparar para dormir, ele recebeu uma notificação em seu telefone de que algo havia ativado sua câmera com sensor de movimento, segundo o Mirror.

A câmera mostrava imagens do que parece ser uma pessoa parada no final dos degraus. No entanto, quando a luz se apagou alguns segundos depois, a figura misteriosa desapareceu.

Reprodução Médium disse que conversou com fantasma, que lhe contou que era enfermeira (Print Twitter)

Rob então assistiu novamente à filmagem e percebeu que a estranha figura era translúcida em vez de sólida, deixando-o convencido de que era um fantasma.

O motorista de 39 anos disse: “Eu estava me preparando para dormir e recebi uma notificação, então verifiquei na transmissão ao vivo para ver o que pensei ser alguém parado no final da escada. No começo, pensei que poderia ser alguém bêbado parado ali, mas não era uma figura sólida”.

Rob conta que assistiu o vídeo por cerca de 20 segundos e então as luzes se apagaram e não havia nada lá. “Não sabia o que era, mas tinha as características de uma pessoa - vê-se claramente uma cabeça com um chapéu e a forma de um corpo mas era ligeiramente transparente”. Confira vídeo abaixo:

Homem flagra fantasma pelas câmeras de segurança pic.twitter.com/w58yCKUcyX — Só Mídias (@MidiasSo) December 10, 2022

Ele acrescentou que telefonou imediatamente para a namorada para contar o que tinha visto, que também ficou chocada com as imagens.

O motorista conta ainda que, de tão assustado, teve que dormir com as luzes da casa acessas. “É muito assustador. Não dormi muito naquela noite, dormi com as luzes acesas. Ainda tenho o vídeo salvo e continuo assistindo de novo e quanto mais assisto penso ‘isso é estranho’”.

“Você pode vasculhar a internet em busca de vídeos de fantasmas e alguns deles você pensa ‘para com isso’, mas [este vídeo é] a coisa mais estranha que eu já vi”, continuou Rob.

Quando Rob postou o vídeo em suas redes sociais, ele foi recebido com algum ceticismo sobre ter visto mesmo o ‘fantasma’, com alguns comentários dizendo que a figura é simplesmente uma ilusão criada pela luz refletida.

Apesar da reação, o motorista da empilhadeira insiste que sempre teve a mesma câmera e configuração de luz e nunca viu ou capturou nada assim antes.

Outros espectadores também estavam convencidos de que a filmagem mostrava uma figura fantasmagórica. Teve até mesmo uma mulher enviando mensagens para Rob alegando ser uma ‘médium’ que havia se comunicado com o espírito em questão.

Reprodução (Print Twitter)

Rob explicou: “Recebi uma mensagem [depois de postar o vídeo] - não conheço a senhora, mas aparentemente ela é uma médium. Ela disse que sempre foi talentosa nesse tipo de aspecto. Ela disse que a senhora que veio me visitar se chama Helen e ela tem toda essa história de que ela era uma enfermeira que costumava trabalhar no grande hospital que ficava provavelmente a 30 segundos do meu prédio”.

A médium contou ainda que a senhora “tinha 36 anos quando morreu de gripe” e que ela “é um espírito muito gentil e não queria ir mais longe porque sentia que estava se intrometendo e não queria incomodar.”

Rob diz que sempre foi ‘aberto’ a atividades paranormais, assim como sua família desde que sua mãe viu um fantasma quando ela era mais jovem.

Ele agora fica de olho em qualquer outra atividade paranormal perto de sua casa, mas diz que ainda não viu o espírito novamente ou qualquer outro e se sente “seguro de que não é nada prejudicial”.