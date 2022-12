Caçador de fantasmas afirma ter capturado espectro em vídeo arrepiante

Andy Pollard, conhecido como ‘Yorkshire Ghost Guy’, ou ‘Garoto Fantasma de Yorkishire’, visitou um prédio em ruínas em Matlock, Derbyshire, por conta própria, no último final de semana e disse ter capturado um espírito durante a investigação na fábrica abandonada.

Segundo entrevista ao The Mirror, durante a investigação, ele montou uma câmera de vídeo e a deixou filmando o local, enquanto olhava as ruínas. Ao chegar em casa e verificar a filmagem, Pollard avistou o que acreditava ser um espectro fantasmagórico o seguindo.

Em um vídeo em seu canal no Youtube, ele disse: “Tenho interesse no paranormal e saio ocasionalmente para investigar locais em Yorkshire e arredores. Ontem à noite me aventurei em Matlock, Derbyshire, e acho que captei o que parece ser algum tipo de aparição na câmera”.

O investigador comentou que estar sozinho o deixa nervoso: “Eu me senti um pouco desconfortável e, na verdade, comentei no vídeo completo que estava recebendo muitas respostas de luz eletrônica (K2) da porta. Não tenho muita certeza de quem ou o que poderia ser”.

Andy também parecia obter uma resposta em seu medidor K2 - um dispositivo usado para detectar picos no campo eletromagnético que os investigadores paranormais acreditam que podem indicar a presença de espíritos.

Durante o vídeo, ele sentiu que poderia ter feito contato com um espírito que parecia interessado em se comunicar pelo aparelho. A certa altura, ele pediu ao ‘espírito’ que reconhecesse que estava na área pressionando a luz verde, que imediatamente piscou.

Andy disse no vídeo: “Obrigado por essa comunicação, você ainda está aqui? Desculpe me intrometer, sou apenas intrometido. Está tudo bem eu estar aqui?”.

Em seu canal no Youtube, Andy tem outros vídeos paranormais, como um do início do ano em que ele e outros caçadores de fantasmas exploravam um castelo e ficaram assustados quando ouviram o áudio da viagem, que tinha uma voz, que disseram ser um espírito dizendo “adeus”.