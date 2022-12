“Não acredito!” Modelo revela verdadeira idade e seguidores ficam de boca aberta

A modelo japonesa Risa Hirako virou tendência depois que sua verdadeira idade foi revelada. “Ele parece mais jovem que eu e tenho 24 anos”, disse um usuário incrédulo.

A modelo japonesa Risa Hirako surpreendeu todos os seus seguidores através das redes sociais após a revelação da sua verdadeira idade. O fato gerou diversas reações e aparentemente ninguém acreditou.

Risa Hirako deixou todos chocados

A influenciadora costuma citar nas redes sociais os benefícios de uma alimentação orgânica saudável, manter a pele hidratada e sair para curtir a natureza sempre que pode, segundo noticiou o New York Post.

Postando diferentes refeições no Instagram, Risa é vista comendo alimentos saudáveis e balanceados, como torradas com abacate, smoothies de frutas e muito chá verde. “Tente comer alimentos orgânicos e use produtos orgânicos o máximo possível”, escreveu no Instagram. “E tente manter sua pele hidratada por 24 horas.”

Além disso, sempre que Risa sai para aproveitar o sol ela é vista usando chapéu e roupas de proteção para evitar os raios ultravioletas nocivos, mostrando que ela se preocupa com a saúde de sua pele.

E parece que essas dicas são realmente praticadas, já que ninguém acreditou na idade do influenciador. Após a revelação, várias pessoas pediram para ela contar qual era sua rotina de cuidados com a pele.

“Risa Hirako tem 51 anos. Que isso te surpreenda esta manhã”, escreveu uma usuária no Twitter, post que viralizou e gerou diversas reações.

“Ela literalmente parece ter metade da idade”, “Eu me recuso a acreditar”, “Ela não pode ter mais de 25 anos, acho que isso deve ser uma piada” e “Ela parece mais nova que eu e eu tenho 24 anos” foram alguns dos comentários feitos nas redes. (Com Sagrosso)