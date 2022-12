Você já ouviu falar do ‘calcanhar de maracujá?’ Saiba o motivo do nome, as causas e como tratar Imagem: Freepik

Provavelmente você já viu pela internet uma imagem bem forte ao pesquisar o termo ‘calcanhar de maracujá'. Conhecido também como ‘bicheira’ e cientificamente como miíase, é uma doença que afeta a pele e outros tecidos do corpo, como olho, boca ou nariz. Afetando tanto os humanos quanto os animais, a condição é causada pela proliferação de larvas da mosca varejeira.

De acordo com o site Tua Saúde, a larva da mosca pode entrar no corpo por meio da pele, seja andando descalço ou através da picada do inseto, que deposita seus ovos na fissura que vêm a se transformar em larvas no futuro. A publicação explica que os mais afetados são os idosos que estão acamados ou que possuem alguma deficiência que os impedem de afastar a mosca. Pessoas que moram em lugares onde as condições de higiene são negligenciadas também são as mais afetadas. Pessoas com lesões na pele com pouca sensibilidade também correm mais riscos.

Os ovos das moscas-varejeiras eclodem aproximadamente 24 horas após serem depositados na ferida. Após isso, a região fica avermelhada e inchada e apresenta um pequeno furo no meio, por onde a larva respira. Também é possível apresentar dor, pontadas e coceira no local. O nome ‘calcanhar de maracujá' se dá pois a larva pode migrar pelo corpo, causando a destruição do tecido da pele e deixando uma trilha branca no local, deixando o calcanhar parecendo um maracujá.

Como evitar a doença

Para evitar a doença, é preciso ficar atento e não andar descalço em lugares com má condição de higiene ou que haja proliferação de moscas. Outras dicas são:

Evitar andar com feridas expostas em locais tropicais ou com presença de moscas;

Usar repelente de insetos no corpo;

Utilizar repelente de moscas em casa;

Limpar o chão de casa ao menos uma vez por semana.

Tratamento

Caso seja confirmado o diagnóstico de miíase, é preciso realizar o tratamento com antibióticos e ivermectina. Caso seja necessário, o médico também pode realizar a remoção das larvas.

