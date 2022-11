Sinistro ‘monge fantasma’ que evitou câmeras por dez anos é capturado em vídeo

Investigadores paranormais acreditam que finalmente capturaram evidências de um “monge fantasma” que persegue os corredores da pousada assombrada Ye Olde Kings Head em Chester. Eles tentam capturar o fantasma há mais de 10 anos, segundo o Mirror (assista ao vídeo clicando no link).

Construído em 1622, Ye Olde Kings Head era um bordel antes de ser convertido em pousada em 1714. Ele ganhou a reputação de ser um dos edifícios mais “assombrados” da Inglaterra, com programas como Most Haunted e Sky’s Paranormal: Captured e Ghost Adventures investigando lá.

Dezenas de hóspedes do Trip Advisor também atestaram ter visto orbes de luz durante sua estadia.

O prédio foi comprado em 2012 por Harry Achilleos, um entusiasta paranormal, e mais tarde foi convertido em um hotspot de caça fantasma em tempo integral, renomeado para My Haunted Hotel, com câmeras 24 horas por dia e uma equipe de investigadores paranormais no local para monitorar qualquer atividade.

Recentemente as câmeras capturaram uma cadeira se movendo na área do bordel e bonecas se mexendo no berçário, o que, segundo o proprietário do hotel disse ter “despertado algo” nos investigadores.

As câmeras finalmente capturaram uma figura sombria conhecida como “o monge”, que evitou os investigadores por mais de uma década - e também em plena luz do dia.

Imagens capturadas às 14h16 no corredor principal mostram a figura sombria se virando antes de passar em direção à janela e desaparecer no ar, parecendo andar pelos corredores.

Reprodução (Jam Press- My Haunted Hotel)

“O corredor do último andar sempre foi uma área ativa, os hóspedes ouviram muitas coisas lá ao longo dos anos e houve a aparição de uma criança capturada pela câmera há muitos anos – agora ter as câmeras instaladas nos permite capturar mais evidências regularmente”, disse Harry ao NeedToKnow.online.

“Temos convidados na maioria das noites da semana investigando, mas eu soube imediatamente que essa filmagem não poderia ser explicada, pois o andar de cima está fechado até os hóspedes fazerem o check-in às 20h30. Não havia ninguém na noite anterior”.

Cabia então aos investigadores paranormais Danny Moss e Brett Jones decifrar exatamente o que ou quem era: “O corredor é geralmente muito ativo. Nos últimos oito meses captamos o som de passos em várias ocasiões quando ninguém está lá e também batendo em algumas das portas dos quartos. O fato de termos várias câmeras lá em cima nos permite provar que esses eventos não podem ser explicados [significa] que são paranormais”, concluiu Danny.